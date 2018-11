Mit guten Geschichten durch den Advent

Innsbruck – Sie tun Gutes, kümmern sich aufopferungsvoll um die Armen, Schwachen, Bedürftigen der Gesellschaft. Oft ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen, die Wirkung ist aber umso größer. Bereits zum vierten Mal wollen Tiroler Tageszeitung und Caritas diesen Menschen und Initiativen in der Vorweihnachtszeit eine Bühne geben, sie vor den Vorhang holen und ihre Arbeit würdigen – in 24 guten Geschichten erzählt.

Es war Ende November 2015, als Caritas-Direktor Georg Schärmer im Angesicht einer Flut von schlechten Nachrichten in den Medien am Rande einer Veranstaltung aufrief, auch das Gute in der Welt zu zeigen. „Ich richtete damals einen Appell an die Anwesenden, krisenhafte Ereignisse nicht noch zu verstärken, sondern auch Hoffnung und Zuversicht zu verbreiten“, erinnert Schärmer sich. Die Menschen würden sich danach sehnen und die vielen positiven Ereignisse, die es zweifellos gebe, würden in der medialen Betrachtung zu kurz kommen. Diese Steilvorlage nahm die Chefredaktion der TT sofort auf und gemeinsam wurde die neue Rubrik aus der Taufe gehoben. Und der Zuspruch der Leser war mehr als überwältigend.

Caritas-Direktor Georg Schärmer: "Die Menschen brauchen gute Geschichten, um Hoffnung und Zuversicht nicht zu verlieren." - Caritas

Schärmer findet, dass „diese wahrhaften Geschichten berühren, animieren und dankbar machen. Und sie sind nun schon zum ‚Brauchtum‘ geworden. Die Menschen brauchen gute Geschichten, um Hoffnung und Zuversicht nicht zu verlieren. Außerdem ermutigen sie, Ähnliches zu tun.“

Wer eine der täglich erscheinenden Geschichten über die besonderen Menschen, wichtigen Initiativen oder einscheidenden Erlebnisse verpasst, kann sie auch im Internet nachlesen. Alle Artikel können sowohl auf der Homepage der Caritas www.caritas-tirol.at als auch auf www.tt.com nachgelesen werden. Die Caritas und die Tiroler Tageszeitung wünschen viel Freude und einen besinnlichen Advent. (bfk)