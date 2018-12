KBW fest in weiblicher Hand

St. Johann i. T. – Erstmals steht mit Maria Egger eine Frau an der Spitze des Katholischen Bildungswerkes (KBW) St. Johann. Die offizielle Ernennung zur Bildungswerkleiterin fand vor Kurzem im Rahmen eines Vortragsabends mit dem Historiker und Buchautor Michael Hesemann statt.

Das nunmehr vollständig weibliche Team ist mit viel Energie und zahlreichen Ideen in die Arbeit als BildungsNahversorger gestartet. Ziel ist es, ein interessantes und anspruchsvolles Programm zusammenzustellen, das sich an den Bedürfnissen der Menschen im Ort orientiert. Andreas Gutenthaler, Direktor des Katholischen Bildungswerkes Salzburg, wünschte im Namen der Erzdiözese Salzburg einen guten Start und bedankte sich gleichzeitig bei Adolf Bergmann, der zuvor fünf Jahre lang das Bildungswerk in St. Johann geleitet hatte.

„Die Angebote des Katholischen Bildungswerkes rücken das Menschsein in all seinen Facetten – bis hin zu religiösen Fragen – ins Zentrum“, betonte Gutenthaler den Wert kirchlicher Erwachsenenbildung.

Gemeinderätin Andrea Hauser berichtete von ihren persönlichen Erfahrungen mit den Angeboten des Katholischen Bildungswerkes: „Als Mutter von drei Kindern war mir die Elternbildung immer sehr wichtig.“ Die Bildungsarbeit im Katholischen Bildungswerk schließe niemanden aus und sei dadurch sehr wertvoll.

Dekan Johann Trausnitz, Pfarrer in St. Johann in Tirol, schloss sich dem an und sprach von einem „besonderen Dienst der Ehrenamtlichen für unsere Gemeinde“. (TT)