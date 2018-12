Jenbacher Wehr hilft den Kameraden in Dobrovac

Genau 32 Jahre war ein Tanklöschfahrzeug im Dienste der Jenbacher Feuerwehr. „Damit es sinnvoll weiter genutzt werden kann, übergeben wir es an die Feuerwehr Dobrovac in Kroatien", sagte Kommandant Sebastian Atzl, als er dem Ehrenoffizier Zdenko Poletto den Schlüssel für das Fahzeug überreichte. Und es war nicht das erste Fahrzeug der Jenbacher Wehr, das nun in Kroatien im Einsatz ist. Denn im Vorjahr wurde ein Rüstfahrzeug an die Wehr von Nijemci im östlichen Kroatien an der Grenze zu Serbien übergeben. Mit Ehrengeschenken und Slibowitz bedankte sich das vierköpfige Team aus Dobrovac. Sprachliche Hürden gab es zwar anfangs, dank des gebürtigen Kroaten und Jenbacher VP-Gemeinderats Robert Pavlovic als Dolmetscher konnten diese aber schnell überwunden werden. (zw)