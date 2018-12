Afra rief, und alle kamen: 50.000 Euro an Frauen in Not

Von Hubert Daum

Wildermieming – Afra rief, und alle kamen. „So viele Leute hatten wir noch nie, ich bin überwältigt“, verkündete Steindrucker Günther Stecher schmunzelnd, „das sind ja mehr, als wir eingeladen haben.“ Die Stechers hatten zur Afra-Advent-Dankeschönfeier in ihre Räumlichkeiten in Affenhausen geladen. Ein Dankeschön an alle, die zum großen Erfolg des Afra-Jubiläumsfestes im August beigetragen hatten.

Vor 15 Jahren hatte der einzige Steindrucker Tirols mit seiner Frau Annaliese und Familie die Idee, in Not geratene Frauen finanziell zu unterstützen, indem Werke namhafter Künstler im Steindruckverfahren in limitierter Auflage vervielfältigt und an Kunstliebhaber verkauft werden. Das so genannte Afra-­Fest war geboren und die Benefizaktion hat sich mittlerweile zu einer unvergleichlichen Charity-Veranstaltung entwickelt. „Spätestens als Paul Flora als zweiter Künstler sich in den Dienst der Sache gestellt hatte, kam die Benefizaktion ins Rollen“, erinnert sich der Hausherr, der bei dieser Gelegenheit seiner Familie und allen Helfern und Käufern dankte. „Dauerunterstützer“ Herwig van Staa und ORF-Kulturchef Martin Sailer durften gar eine Lithographie vom ebenfalls anwesenden Elmar Kopp in Empfang nehmen.

Natürlich nahm auch der diesjährige Afra-Künstler Leander Kaiser eine Hauptroll­e ein. Er wolle mit seinem Afra-Werk „Ich fürchte nicht“ die Frauen zu mehr Selbstbewusstsein ermutigen. Selbstbewusst zeigten sich auch die Gastgeber: Als sie das Geheimnis der diesjährigen Spendenhöhe enthüllten, gab’s tosenden Applaus. 50.000 Euro fließen je zur Hälfte an das Tiroler Frauenhaus und den Verein „Frauen helfen Frauen“. Vereinsvorsitzende Anneliese Junker und Gabi Plattner vom Frauenhaus zeigten sich überwältigt. Plattner: „Das kommt gerade recht, denn nach 17 Jahren Kampf wird bald ein neues Frauenhaus eröffnet.“

Adventstimmung brachten die Wildermieminger Anklöpfler. - Daum

In den 15 Jahren konnten gesamt 480.000 Euro übergeben werden, also wird 2019 die halbe Million geknackt. Der nächstjährige Afra-Künstler heißt Reiner Schiestl.