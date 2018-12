Wandern für einen guten Zweck in Kitzbühel

Auch bei der diesjährigen Wirtschaftswanderung in Kitzbühel haben Unternehmer, Diplomaten und Entscheidungsträger wieder eifrig für die gute Sache gesammelt und einen neuen Spenden-Rekord aufgestellt. So konnten café+co International als Organisator sowie die Industriellenvereinigung Tirol, die Wirtschaftskammer Kitzbühel, die Bergbahn AG Kitzbühel und der Tourismusverband Kitzbühel als Kooperationspartner der Wirtschaftswanderung 37.793 Euro an die Soforthilfe-Initiative „Netzwerk Tirol hilft" von Landeshauptmann Günther Platter überreichen. „Für café+co ist soziales Engagement ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur", sagt der Sprecher der Geschäftsführung von café+co International Fritz Kaltenegger. In den letzten neun Jahren konnten im Rahmen der Wirtschaftswanderung in Summe bereits über 155.000 Euro an Spendengeldern gesammelt werden. Dass heuer der Erlös des vergangenen Jahres sogar nochmals deutlich übertroffen werden konnte, freut LH Platter besonders: „Die Teilnehmer der Wirtschaftswanderung setzen Jahr für Jahr aufs Neue ein Zeichen der Solidarität für die Region, indem sie wichtige Soforthilfen ermöglichen." (TT)