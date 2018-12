Lotto-Vierfachjackpot geknackt: 5,9 Millionen für Oberösterreicher

Wien – Ein Sologewinner hat sich am Sonntagabend den Lotto-Vierfachjackpot im Wert von rund 5,9 Millionen gesichert. Der Spielteilnehmer hatte insgesamt elf Tipps auf win2day.at abgegeben, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag. Es handelte sich um Rang 24 in der Liste der höchsten Sechser-Gewinne der heimischen Lotto-Geschichte.

Die Ziehung musste dabei mit dem Ersatzgerät im TV-Studio durchgeführt werden. Nachdem gleich bei der Ermittlung der ersten Kugel keiner der 45 Bälle aus dem Trichter im Zylinder gelandet war, wurde der Vorgang unterbrochen. Es handelte sich um den ungewöhnlichen Fall, dass alle Kugeln vom sogenannten Stempel, der im Trichter nach oben fährt, weggerutscht sind, erläuterte Lotterien-Sprecherin Gerlinde Wohlauf. Da das Gerät auf sieben Ziehungsvorgänge programmiert ist und am Ende eine Kugel gefehlt hätte, sei gleich auf das immer bereitstehende Ersatzgerät gewechselt worden.

Kein Sechser bei LottoPlus

Glück brachte die andere Maschine offenbar auch den sechs Gewinnern des Fünfers mit Zusatzzahl. Zwei Wiener, ein Niederösterreicher, ein Oberösterreicher, ein Kärntner und ein win2day.at-Spielteilnehmer erhalten jeweils rund 36.000 Euro. Einer der Wiener und der Kärntner hatten Systemscheine abgegeben und ihre Gewinne damit laut Lotterien auf bis zu rund 41.000 Euro aufgestockt.

Beim LottoPlus gab es keinen Sechser, die 93 Fünfer bekommen daher je rund 6100 Euro. Auch der Joker wurde nicht geknackt, im Topf bleiben mehr als 296.000 Euro. (APA)