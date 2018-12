Die Gute Geschichte: Vom Stubaital nach Westafrika

Fulpmes – Als Jugendliche wollte Hanni Denifl nie vom Stubaital weg. Sie ist zwar in einer katholischen Familie aufgewachsen – der Ruf, Schwester zu werden, ereilte sie jedoch erst später. In der Oberstufe wurde sie erstmals gefragt, ob sie sich die Arbeit als Ordensschwester in einem Entwicklungsland vorstellen könne. Die damals hypothetisch gestellte Frage sollte Jahre später mit „Ja“ beantwortet werden.

Ein Vortrag von Pater Johann Kiesling von seiner Mission im Kongo entfachte dann das Feuer bei Hanni. Sie schloss die Pflegehelferausbildung ab und flog im Anschluss für zehn Monate in den Kongo, um den Don Bosco Schwestern vor Ort unter die Arme zu greifen. „Ohne Wasser, ohne Strom mit den Menschen zu leben, war für mich spannend“, so Hanni Denifl rückblickend. Den endgültigen Entschluss, Schwester zu werden, traf sie erst wieder zu Hause. Acht Jahre war die gebürtige Fulp­merin bei den Don Bosco Schwestern in der Pflege im Inland tätig, ehe es sie 2006 nach Westafrika zog.

Die Don Bosco Schwestern arbeiten weltweit für Kinder und Jugendliche. In den Ländern Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, Ghana und der Elfenbeinküste kümmern sich 70 von ihnen um den Kinderschutz. Kinderhandel ist in vielen Ländern ein großes Problem. Mädchen werden verkauft und müssen auf Märkten arbeiten – Burschen im Steinbruch. Von den Schwestern wurden Anlaufstellen eingerichtet, wo sich die Kinder erholen können und Alphabetisierungskurse durchgeführt werden. Für Marktmädchen gibt es im „Haus der Hoffnung“ Schlafplätze, um sie vor Prostitution zu schützen. In einer beschleunigten Volksschulausbildung wird es auch älteren Kindern ermöglicht, Lesen und Schreiben zu lernen. Sogar in den Slums selbst werden Vorschulen und Kindergärten von den Schwestern betrieben. Jugendliche haben die Möglichkeit, Berufe wie Schneider, Koch, Konditor, Frisör, Bäcker oder Seifenhersteller zu erlernen, oder genießen eine landwirtschaftliche Ausbildung. Im „Haus der Sonne“ werden Teenager-Mütter mit dem Ziel der Reintegration in die Familie betreut. Auch für zwangsverheiratete Mädchen, die ausgebrochen sind, gibt es einen Zufluchtsort.

In Afrika gibt es auch so genannte „Hexen-Kinder“ – Kinder, die hyperaktiv oder leicht behindert sind oder einfach nur bettnässen, werden von der Familie angebunden, verjagt oder eingesperrt. Auch wenn Kinder stehlen oder die Mutter bei der Geburt stirbt, gelten sie als verflucht. In den Jugendgefängnissen versuchen die Don Bosco Schwestern, die Kinder wieder zu segnen und suchen den Kontakt mit den Familien. Gemeinsam wird ein Lebensplan erstellt und eine juristische Begleitung angeboten. Filmvorführungen, Musik und Theater bringen zudem Farbe in die grauen Gefängnisse, in denen die Kinder oft sitzend schlafen müssen und nur einmal täglich Essen erhalten. Damit es erst gar nicht zu einem Gefängnisaufenthalt kommt, werden Kinder über strafbare Handlungen aufgeklärt.

Trotz der Fülle an Aufgaben und der großen Armut engagiert sich Hanni Denifl gerne in Westafrika: „Ich sehe, dass meine Arbeit Sinn macht – es zählt jedes einzelne Leben. Wenn man sieht, wie sich Schicksale oft zum Positiven entwickeln, gibt mir das extrem viel zurück. Je mehr ich helfen kann, desto schöner ist das.“ Für die heute 50-Jährige ist der Rückhalt und die Unterstützung durch ihre Familie, Freunde und Mitschwestern aus der Heimat sehr wichtig: „Ich spüre eine ganz starke Verbundenheit, obwohl ich weit weg bin.“ (TT)