Ötztalpflege: Strittige Unterstützungsbeiträge

Von Thomas Parth

Sautens, Oetz, Umhausen – Der Verein Sozial- und Gesundheitssprengel (SGS) Vorderes Ötztal hatte bis Mai 2018 die Pflege der Ötztaler, zumindest formal, ausgeführt. Dann nämlich wurde die Ötztalpflege gegründet, welche die Rechtsform einer GmbH einnimmt und seither die Pflege der Pflegebedürftigen im Vorderen Ötztal über hat. Die Installierung der GmbH war u. a. nötig, um den Vereinsvorstand von möglichen Haftungsfragen zu entlasten. Seit es die neue Computeria in Sautens gibt, ist der SGS nurmehr dafür, nicht jedoch für die Pflege, zuständig. Dessen Obmann Christian Nösig sieht zwar das eigentliche „Kernthema“ des Sozial- und Gesundheitssprengel-Vereins mit dem Wegfall der Pflege nicht mehr gegeben, doch eine Umbenennung des Vereins kommt für ihn vorerst nicht in Frage. „Wir wollen die Ötztalpflege ja finanziell und ideell unterstützen“, beteuert der SGS-Obmann, der in den drei Gemeinden auf 300 bis 350 – zahlende – Mitglieder verweisen kann. Nösig richtete jüngst ein Schreiben an die SGS-Vereinsmitglieder, inklusive Zahlschein, worin er über die neue Struktur informierte. Um Verwechslungen vorzubeugen, wurde die Ötztalpflege selbst tätig und schickte eine Aussendung über das eigene Spendenkonto an die Presse.

Wem letztlich die Mitgliedsbeiträge des Sozial- und Gesundheitssprengel-Vereins, zustehen, darüber bestünden momentan Auffassungsunterschiede. „Wir wollen sehen, wie sich die Sache entwickelt“, bekennt Obmann Nösig, der darüber nachdenkt, über die Computeria neue Mitglieder zu werben.

Die Mitglieder vom SGS zur Ötztalpflege umzuschichten, ist für Nösig unvorstellbar: „Die Unterstützer sollen entscheiden, wo sie Mitglied sein wollen.“ Im TT-Telefonat räumt Christian Nösig allerdings ein, dass ihm in letzter Zeit „Missverständnisse“ zu Ohren gekommen sind.

Als Gesellschafter der Ötztalpflege fungieren die drei Ötztaler Gemeinden Sautens, Oetz und Umhausen und als wirtschaftliche Geschäftsführerin ist Sandra Friedl tätig, während die Pflegedienstleitung Patricia Pichler innehat. 23 Mitarbeiter sowie ein Fuhrpark mit sieben Autos sind ständig im Einsatz der Ötztalpflege.