Landschaftskunst ziert Haltestelle in Untermieming

Eine Bushaltestelle ist in erster Linie ein Zweckbau, welcher die Wartenden vor Wind und Wetter zu schützen hat. Dass Gebäud­e über die reine Nutzungsanforderung hinaus einen höheren, ästhetischen Anspruch erfüllen dürfen, hat die HTL jüngst in Erinnerung gerufen. Seit Montag steht in Untermieming, im Bereich Umfahrung See, ein neues Landschaftskunstwerk. „Die Bushaltestelle ist weithin sichtbar, elegant, von schöner Form und wird die Landschaft prägen", ist sich Walter Vögele von der HTL Imst sicher: „Besonders in der Dunkelheit, wenn die LED-Lichtbänder die Bogenform der Konstruktion nachzeichnen, speziell in Winternächten, werden diese Leuchtbögen die Landschaft prägen und gestalten und zur Orientierung beitragen."

Ermöglicht haben Entwurf und Bau des hölzernen Unterschlupfs für Busfahrgäste ein Schülerwettbewerb der HTL sowie die Initiative der Gemeinde Mieming. Nach der ersten Kontaktaufnahm­e im Herbst 2017 erfolgte vor einem Jahr im Dezember der Wettbewerb, aus dem vier Entwürfe ausgewählt wurden. Die Gemeindevertretung entschied heuer im Juni, dass das Projekt von David Wagner ausgeführt werden soll.

Mit dem Beginn des Schuljahres im September machten sich die HTL-Schüler an die Detailplanung sowie an die Ausführung der Bushalte­stelle. Mit Hilfe von Subfirmen und des Gemeindebauhofs gelang die Umsetzung. (top)