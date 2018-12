Die Gute Geschichte: Kein Mindestalter für freiwilliges Engagement

Innsbruck – Helena ist eine ganz außergewöhnliche Ehrenamtliche: Sie besucht die dritte Klasse der Volksschule Steinach und wollte beim Jugendprojekt „72 Stunden ohne Kompromiss“ mitmachen. Da sie für das Projekt noch zu jung war, fragte die Wipptalerin bei der Caritas an, ob sie sich in einer der Wärmestuben engagieren darf. Die Einrichtungsleiterin Gertraud Gscheidlinger war vom Vorschlag begeistert und so half Helena bei der Essens­ausgabe, spülte das Geschirr und räumte die Tische ab: „Na Gertraud, jetzt kannst du auch einmal verschlafen oder krank werden bei der tollen Vertretung“, sagte gleich einer der Gäste in der Wärmestube.

Neben ihrem Einsatz für Menschen in Armut setzt sich Helena auch für Flüchtlinge ein und hat in einem Brief an den Präsidenten ihr Unverständnis über die Flüchtlingspolitik der Regierung zum Ausdruck gebracht: „Ich finde es unfair, dass Flüchtlinge nicht zu uns dürfen.“ Sie erhielt daraufhin eine Antwort über drei Seiten von der Leiterin der Abteilung für Justiz- und Verwaltungsrechtsangelegenheiten im Auftrag des Bundespräsidenten, in denen genau beschrieben wurde, unter welchen Voraussetzungen Menschen nach Österreich kommen und hier bleiben dürfen und dass negative Entscheidungen natürlich immer bei Betroffenen, Freunden und Familien Unverständnis auslösen. Besonders gefreut hat Helena der persönliche Dank für ihren Brief von Alexander Van der Bellen selbst.

Im Stubaital unterstützte die Achtjährige einen Hilfsgüter-Transport von Schwester Hanni Denifl und spendete ihre Stofftiere für Kinder in Westafrika. Derzeit laufen bei Helena die Vorbereitungen für Weihnachten auf Hochtouren: nicht etwa, dass sich die Achtjährige nur auf ihre eigenen Geschenke freut, vielmehr bereitet die Schülerin persönliche Geschenke für Obdachlose vor, weil sie ihnen mit Toilettesachen für den täglichen Bedarf und einem selbstgebackenen Kuchen eine Freude bereiten möchte: „Ich freue mich, wenn ich mithelfen darf und dafür nicht zu jung bin.“ Wenn Helena einmal groß ist, will sie Sozialarbeiterin oder Lehrerin werden – bis dahin hat sie aber noch Zeit und engagiert sich weiterhin. (TT)