Neues Heim für einen „Hafen der Menschlichkeit“ in Lienz

Von Daniela Agu

Lienz – Ziel von „pro mente“ ist es, psychisch beeinträchtigten Menschen den gleichberechtigten Zugang zu allen Lebensbereichen zu ermöglichen. In besonderen Belastungssituationen fängt die Einrichtung diese Menschen professionell auf und bietet ihnen Sicherheit.

Die Krankheit wird enttabuisiert, ein beruhigendes und sinnerfülltes Umfeld geboten. „In Krisenlagen kann jeder Mensch in psychische Ausnahmesituationen kommen“, meint der klinische Psychologe Wolfgang Jaritz, Leiter von pro mente in Lienz. „Das ist keine Frage von Herkunft, Intellekt oder sozialem Status. Betroffene brauchen vor allem eines: soziale Unterstützung, die aus tiefer Akzeptanz geschieht.“

Bisher war der Verein in der Schweizergasse ansässig. Dort war er bis vor zehn Jahren als Verein für Psychohygiene bzw. psychische Gesundheit bekannt. In den letzten Jahren teilte sich die Arbeit auf zwei Häuser auf, was machbar, aber nicht angenehm war. Vor Kurzem wurde nun das neue Heim in der Beda-Weber-Gasse 6a in Lienz bezogen, für alle Beteiligten ein Highlight. „Helle Räume und viel Tageslicht“, lobt eine Klientin. Warum ihr die Einrichtung so wichtig ist, begründet sie so: „Ich bin alleinstehend und brauche die Gruppe. Ich bin froh über die Tagesstruktur und die Möglichkeiten, mich zu beschäftigen.“

Im Tageszentrum lernen die Osttiroler Klienten Menschen mit ähnlichen Problemen kennen, sie haben auch die Möglichkeit zu Einzelgesprächen. Daneben gibt es die Arbeit in Werkräumen, wo Kunstgegenstände gefertigt werden. Im neuen Geschäft, nun mit eigenem Eingang, können Kunden wie gewohnt die Unikate erwerben.

Der Weg in die Einrichtung ist behördlich geregelt, die Zuweisung erfolgt durch den Facharzt für Psychiatrie und muss vom Amtsarzt genehmigt werden. Wichtig ist, dass der Wille und die Voraussetzung für die Rehabilitationsmaßnahme bestehen. Der Besuch der Einrichtung ist für die Teilnehmer kostenlos.

Auch eine ambulante Betreuung ist möglich. Dies ist als Serie von Gesprächen zu verstehen, für die Betroffene Termine vereinbaren und sich von Fachkräften beraten lassen. So wird der Klient begleitet, bis er sein Problem wieder selbst regeln kann.

„Wunschlos glücklich“ ist Jaritz mit dem neuen Haus. Allerdings bereitet ihm das starke Verkehrsaufkommen in der Beda-Weber-Gasse Sorge. Er hätte gerne einen Zebrastreifen im Kreuzungsbereich der Einrichtung und hofft, dass nicht erst etwas passieren muss, bevor sich dieses Anliegen erfüllt.