Bischof Glettler im Interview: „Platz der Kirche ist in der Mitte“

Seit einem Jahr sind Sie Bischof der Diözese Innsbruck. Wie geht es Ihnen in Tirol und mit Tirol?

Hermann Glettler: Vieles hat sich gut gefügt. Ich bin sehr dankbar, dass es eine positiv­e Resonanz gibt. Ich erlebe ein sehr gutes Miteinander in der Diözese sowie im Land. Ich möchte die vielen bestärkenden Momente, die ich in diesem Jahr wahrnehmen konnt­e, bewusst hochhalten. Zu oft starrt man ohnehin nur auf die Defizite. Die Öko-Fair und die Freiwilligenmesse waren zwei besondere Highlights, die ich erleben konnte. In Tirol gibt es ein gutes solidarisches Netzwerk.

Wie geht es Ihnen als Bischof, wenn Sie so viel anerkennenden Zuspruch erhalte­n? Überfordert das nicht auch?

Glettler: Ich versuche, einfach und normal meinen Dienst zu tun und zu leben. Ich lass­e mich nicht von theoretischen Konzepten, sondern von Aufgaben leiten, die sich stellen. Insofern geht es nicht um mich als Person im Amt, sondern um die Frage: Was ist jetzt zu tun? So ergibt das eine das andere. Ich möchte mir nicht zu sehr den Kopf über meine Rolle als Bischof zerbrechen, sondern Verantwortung wahrnehmen. Ich versuche ein doppeltes Hinhören – einerseits auf Gott, der uns ins Herz flüstert, und auf das, was die Leute bewegt. Auch in den vielfältigen Zeichen der Zeit finde ich Orientierung.

Wohin soll sich die Diözese weiterentwickeln?

Glettler: Sie soll gut aufgestellt, unaufgeregt, nicht gehetzt, aber doch möglichst lebendig Kirche sein. Eine solidarische Weggemeinschaft mit allen Menschen unseres Landes ist mir wichtig – ohne Ausgrenzung!

Heuer hat es nur eine Priesterweihe gegeben. Wird das nicht auf Dauer ein großes Problem?

Glettler: Abgesehen von der permanent offenen Frage, ob sich Zulassungsbedingungen für das Amt ändern werden: Ich möchte die Lebendigkeit, die es in vielen Pfarren gibt, verstärken und unsere Pfarrer entlasten. Sie sollen nicht die gesamte Verantwortung für das pastorale Management zu tragen haben. Dazu ist es notwendig, den vielfältig begabten Gläubigen noch mehr Verantwortung zu übertragen. Seelsorge muss auf die Herzen und Schultern aller Getauften verteilt werden. Kirche ist nicht die One-Man-Show des Pfarrers.

Wird das gelingen?

Glettler: Ich denke schon. Wir starten ab Jänner mit so genannten „Weggemeinschaften“. Das sind Frischzellen für die Kirche, Gruppen von sechs bis zwölf Personen. Sie treffen sich wöchentlich, um über das Sonntagsevangeliu­m zu sprechen und sich zu fragen, wo sie in der Nachbarschaft gebraucht werden. Sie sollen eine konkrete soziale Verantwortung wahrnehmen. Kirche wird mit diesem Netzwerk von Kleingruppen näher und lebensrelevanter am Puls der Menschen sein.

Kirche soll also wieder von unten, sozusagen von der Basis herauf wachsen?

Glettler: Ich wünsche mir insgesamt eine Entkrampfung betreffend der Leitungsverantwortung in den Pfarren und in den Seelsorgeräumen. Wir sind da bisher zu starr an die Vorgabe des Kirchenrechtes gebunden. Gerne unterstütze ich auch die Initiative, dass das Diakonat auch für Frauen geöffnet wird. Ich möchte aber hinzufügen, dass es unabhängig von der Weihe extrem wichtig ist, dass sich die Kirche durch ein herzhaftes soziales Engagement auszeichnet.

Und warum erlaubt die katholische Kirche nach wie vor nicht die Priesterweihe von Frauen?

Glettler: Ich stimme Ihnen zu, dass die Frage der Gleichbehandlung der Geschlechter sich in der Kirche mit immer größerer Brisanz stellt. Auch bei der jüngst stattgefundenen Jugendsynode war es ein starkes Thema und hat auch eine weltweite Resonanz.

Vor wenigen Wochen haben Sie davor gewarnt, dass die humanitäre Großwetterlag­e frostiger, unberechenbarer und aggressiver wird. Ist die Kirche mehr denn je gefordert?

Glettler: Ja, der Befund ist leider immer noch aktuell. Jeder Einzelne, alle Vereine und Glaubensgemeinschaften tragen Verantwortung, dass es auch zukünftig ein gutes Miteinander in unserem Lande gibt. Das bleibt ein Dauerauftrag. Ganz speziell ist auf die Sprache zu achten. Da hat sich eine gefährliche Verrohung eingeschlichen. Ich möchte nicht überdramatisieren, aber es gibt unübersehbare Tendenzen von Polarisierung in unserer Gesellschaft. Ich versuche den Weg der Mitte zu gehen. Das heißt, möglichst verbindend zu wirken und alle konstruktiven Kräfte zu stärken. Das ist der Platz der Kirche, die Mitte ist der angestrengte Platz.

Auch in der Asylpolitik?

Glettler: Ich finde es gefährlich, wenn sich in der Beurteilung von Fluchtreisenden und Asylsuchenden eine unmenschliche Härte breitmacht. Auch wenn jemand auf Grund einer persönlichen Perspektivlosigkeit und wirtschaftlicher Notlage sein Land verlassen hat, ist er deshalb nicht als Illegaler oder Krimineller zu verdächtigen.

Zuletzt haben Sie sich außerdem gegen Abschiebungen von Asylwerbern mit negativen Asylbescheiden ausgesprochen.

Glettler: In der verschärften Praxis der Abschiebung von jungen Leuten, die in einer Ausbildung stehen, bin ich mit vielen anderen Verantwortungsträgern unseres Landes konträr zur Position des Innenministers. Es ist aus volkswirtschaftlichen und humanitären Gründen unverständlich, Menschen wegzuschicken, die wir gut brauchen könnten. Und sie damit auch ein zweites Mal zu entwurzeln.

In paar Tagen ist Weihnachten. Wo vollzieht sich für Sie das Weihnachtsfest?

Glettler: Weihnachten hat mit einem kindlichem Staunen zu tun. Es hängt nicht von unserer Großartigkeit und Tugendhaftigkeit ab. Weihnachten ist das Entgegenkommen Gottes und der Blick auf das Kind in der Krippe. Gott ist durch Jesus so angreifbar, so verletzbar und so nahe. Weihnachten ist etwas Mystisches, etwas Spirituelles und zugleich Lebenspraktisches. Gott hat sich gezeigt und ist Mensch geworden. Die Antwort darauf ist der Glaube, wenn auch immer bruchstückhaft und anfänglich. Und der Versuch, mehr Mensch zu werden. Wenn wir beobachten, wie sich Menschen treiben lassen, sich innerlich leer fühlen und in einen Modus des Forderns und Anklagens gerutscht sind, ist die Sorge um das Seelenheil angebracht. Alles, was uns durch das Weihnachtsfest angeboten wird, ist ein wunderbares Medikament und Nahrung für die Seele. Weihnachten kann die Freude wieder aufwecken.

Peter Nindler führte das Gespräch und zeichnete Fragen aus dem TT-Chat auf.

Bischof Glettler möchte die Tiroler Seelsorge besser aufstellen. - Foto TT / Rudy De Moor

Der Tiroler Bischof Hermann Glettler im TT-Interview. - Foto TT / Rudy De Moor

Bischof Glettler wünscht sich eine solidarische Weggemeinschaft. - Foto TT / Rudy De Moor