Wenn die Lichterketten stören: Oh, du grelle Weihnachtszeit

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Der aufblasbare, zwei Meter hohe Weihnachtsmann vor dem Hauseingang des Nachbarn gegenüber wiegt sich zu den Klängen von Jingle Bells und die über die Terrasse hängende Lichterkette leuchtet und blinkt in allen Farben mit der Rentierherde im Garten daneben um die Wette. Für viele ist Weihnachten eine besinnliche und die ruhigste Zeit im Jahr, anderen dagegen kann es gar nicht laut und schrill genug sein. Weil der Advent von Jahr zu Jahr heller und vor allem greller wird, kommt es immer öfters zu Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Vielen Leidgeplagten ist dabei offensichtlich gar nicht bewusst, dass sie sich gegen eine allzu aufdringliche „Beweihnachtung“ wehren können. Laut Manuela Robinson vom Verein für Konsumenteninformation gelten für Lichtverschmutzung die gleichen Bestimmungen wie bei Lärmbelästigung und geht es damit um die Fragen Ortsüblichkeit und Zumutbarkeit. „In einer ruhigen Wohngegend gelten andere Regeln als im städtischen Bereich, aber niemand muss es hinnehmen, bei zugezogenen Vorhängen nicht schlafen zu können.“

Wer sich gestört fühlt und mit seiner Beschwerde beim Verursacher auf taube Ohren stößt, hat die Möglichkeit, bei Gericht eine Unterlassungsklage einzureichen.

Gegen nicht zumutbare Beeinträchtigung kann man sich wehren, nicht jedoch gegen schlechten Dekorationsgeschmack. In Gemeinden mit strengen Ortsbildschutzgesetzen kann aber auch die optische und ästhetische Komponente eine Rolle spielen. Nämlich dann, wenn die Weihnachtsdekoration dem Ortsbild schadet. Bei gröberen Veränderungen kann sogar eine Bewilligung durch die örtliche Behörde notwendig sein. „Das betrifft aber eher nur Extremfälle, wo es jemand mit dem Weihnachtsschmuck zu ernst nimmt und deshalb sogar Gebäudeteile ändert“, sagt Johannes Loinger, Vorstandsvorsitzender der D.A.S. Rechtsschutz AG. Die Mitarbeiter sind regelmäßig mit Problemen konfrontiert, die aufgrund von exzessiver Weihnachtsdekoration entstehen.

In den eigenen vier Wänden darf man uneingeschränkt dekorieren, solange man die vorgeschriebenen Brandschutzvorgaben einhält. Anders kann es sich bei Dekorationen verhalten, wenn sich diese im Außenbereich befinden. „Bei Mehrparteienhäusern sollte man vorher die Zustimmung der Miteigentümer einholen. Insbesondere wenn man fixe Befestigungsmöglichkeiten an Fassade oder Fensterrahmen anbringen möchte. Im Regelfall handelt es sich dabei um allgemeine Teile der Wohnanlage“, so Loinger weiter.

Gerald Prinz, Bundesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker, warnt außerdem vor Billigware unter Lichterketten mit teils sogar gefälschter Kennzeichnung. „Hier sollte man sich wirklich an den Fachhandel halten. Im Gegensatz zu Verkäufern auf Weihnachtsmärkten können die Mitarbeiter dort Billigstprodukte erkennen.“ Diese können nicht nur Brände verursachen, sondern auch zu Verletzungen in Form von Stromschlägen führen. Manche Lichtergirlanden sind außerdem wahre Stromfresser, sagt Prinz und rät auch hier, den Fachhändler zu befragen, wie hoch der Leistungsverbrauch wirklich sei. Auch bei LED-Lampen gibt es Unterschiede, manche verbrauchen mehr Strom als andere.

Woran wohl nur wenige denken, ist auch das Thema Verkehrssicherheit. Prinz: „Passiert ein Unfall, weil Verkehrsteilnehmer abgelenkt oder geblendet wurden, könnte es durchaus sein, dass es Juristen gibt, die sich fragen: ,Wäre die Anbringung dieser blinkenden und blitzenden Lichterketten nicht vielleicht genehmigungspflichtig gewesen, so wie es auch beleuchtete Werbetafeln sind?‘“

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte bei der Gemeinde oder der zuständigen Behörde um Erlaubnis ansuchen. Prinz: „Schließlich schützt Unwissenheit vor Strafe nicht.“