OP-Absage kurz vor Weihnachten in Innsbrucker Klinik

Innsbruck – Andrea S. ist 55 Jahre alt, sie weist eine lange Krankengeschichte der Wirbelsäule auf. Im September wurde eine Operation für 13. Dezember anberaumt. „Zwei Tage davor wurde der Eingriff auf 2. Jänner verschoben“, sagt sie. Sie überbrücke die Zeit mit Infusionen beim Hausarzt. „Ich kann nicht mehr als 120 Meter gehen. Ich habe auf diesen Termin hingelebt, seit Monaten kann ich nicht schmerzfrei sitzen, stehen, schlafen.“ Unterstützung erhält sie von Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz). „Landesrat Tilg hat uns gesagt, dass OP-Verschiebungen der Vergangenheit angehören. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn ein Eingriff für eine Frau abgesagt wird, die leidet.“ Die Politikerin stellt die Frage, was in der Klinik falsch laufe: „Jedes Mal, wenn ich einen Fall aufzeige, ist es ein Einzelfall. Es geht um Menschen. Wenn es nicht ausreichend Operationssäle und Ärzte an der Neurochirurgie gibt, hat Tilg dafür zu sorgen, dass sie bereitgestellt werden.“

Claudius Thomé, Direktor der Neurochirurgie, Tirol Kliniken, bedauert die Verschiebung und bestätigt den Engpass bei der OP-Kapazität. In der Neurochirurgie bestehe eine Abstufung der Dringlichkeit. Als Notfälle gelten Schädel-Hirn-Traumata, Hirnblutungen, Patienten mit Lähmungserscheinungen und Hirntumoren. Gerade bei Kindern müsse gleich operiert werden: „Wir hatten aktuell zwei Hirntumore an einem Tag.“

Rund 40 Prozent der Patienten kommen als Notfälle. Dafür werde das durchschnittliche Aufkommen an nicht planbarer OP-Kapazität frei gehalten. Das funktioniere recht gut, außer es gebe zufällige oder saisonal bedingte Häufungen. In den vier OPs der Neurochirurgie werden pro Jahr rund 3000 Eingriffe durchgeführt. „Kommen mehrere Notfälle, versuchen wir einzelne Operationen in andere Abteilungen auszulagern.“ Dennoch ergeben sich regelmäßig nicht-planbare Engpässe. „Wir müssen leider vorrangig Patienten mit Wirbelsäulenleiden verschieben. Uns ist bewusst, dass sie sehr leiden. Dennoch hat die Verschiebung bei Patienten ohne Lähmungen keine langfristigen Folgen, eine Überbrückung mit Schmerztherapie ist möglich“, so Thomé. (pla)