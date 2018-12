Mitterlandler Quartett rettet den Schneeberglift

Thiersee – Seit 1962 gehört der Schlepplift im Thierseer Mitterland zum winterlichen Ortsbild der Passionsspielgemeinde. Generation um Generation haben unzählige Kinder aus dem Ort selbst, aber auch aus den umliegenden Gemeinden und besonders aus Kufstein und dem benachbarten Bayern ihre ersten Schwünge auf den zwei Brettern am sonnigen Hang gemacht und dort das Skifahren erlernt. Gerade für Anfänger und weniger geübte Wintersportfans war das Gelände hinauf bis zum Schneeberg über all die Jahre ideal und äußerst beliebt. Aber vor zwei Jahren war endgültig Schluss, und der letzte Bügel des rund 60 Jahre alten Schneeberg­liftes fuhr in die Talstation. Nur noch der kleine Tellerlift beim Hagerhof wurde weiter betrieben. Eine extrem unglückliche Situation für alle Kinder und Jugendlichen wie auch für die Touristen und Gastronomiebetriebe und den ansässigen Sportverein. Mehrere Gründe bewogen und zwangen Eigentümer Anton Gruber zu diesem Schritt. Auch letzte Rettungsversuche scheiterten, und so schien das Schicksal – ähnlich dem vieler anderer kleiner Skilifte in der näheren Umgebung – besiegelt. Doch vor einigen Monaten formierte sich eine kleine Gruppe „Mitterlandler“, die das nicht akzeptieren wollten. Unzählige zähe Verhandlungsrunden folgten, und am Ende konnte sich eine vierköpfige Gruppe von Idealisten – Martin Mairhofer, Josef Mairhofer, Sebastian Kröll und Markus Panzl – mit dem bisherigen Eigentümer auf eine Übernahme des kleinen Skigebietes einigen. In Windeseile wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den stillstehenden Schneeberg­lift wieder reaktivieren zu können. Hunderte Arbeitsstunden und viele freiwillige Helfer aus dem ganzen Ort beteiligten sich unermüdlich an der Sanierung und Wiederherstellung der technischen Anlagen, der Lifttrassen und Pisten. Und wenn auch schon seit einigen Wochen im Dorf gemunkelt wurde, wollten die Initiatoren die letzte TÜV-Überprüfung und das grüne Licht abwarten, bis nun endlich offiziell diese Woche das Weihnachtswunder verkündet werden konnte: Der Schneeberglift wird diesen Winter wieder in Betrieb gehen. Erfreulicherweise haben auch das Land Tirol, die Gemeinde Thiersee und der Tourismusverband Kufsteinerland kurzfristig und unbürokratisch ihre Unterstützung zugesagt, um die Reaktivierung des Schneebergliftes zu ermöglichen. In der ersten Etappe war es den neuen Betreibern wichtig, einen Übergangsplan für den kommenden Winter und die zwei bis drei darauffolgenden Jahre zu entwickeln. Die Übernahme der Liftgesellschaft erfolgt fließend in den kommenden Monaten und soll bis April abgeschlossen sein. Als zweiten Schritt wolle man sich nun intensiv und sachlich Zeit nehmen, um ein Projekt zum längerfristigen und wirtschaftlichen Betrieb des Kleinstskigebietes in Thiersee auszuarbeiten. Wichtig ist es den neuen Betreibern, wieder den Dialog zu den Grundeigentümern, Behörden und Verbänden aufzubauen und alle Seiten in ein solches Zukunftsprojekt einzubinden, um nicht wieder einen Stillstand erleben zu müssen. (TT)

Das kleine Skigebiet in Thiersee ist wieder offen. - Hager