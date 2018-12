Im Schatten von Reich und Schön

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Die Kitzbüheler Innenstadt ist wieder gut frequentiert und die Schaufenster der Geschäfte sind weihnachtlich geschmückt. Doch ein Blick in selbige lässt nicht alle Augen glänzen. Denn die Preisschilder, die sich dort finden, sind atemberaubend. Auch auf der Straße reiht sich ein Luxusauto an das andere, und beim Besuch des Weihnachts­marktes stechen einem viele Frauen mit Pelzmänteln ins Auge. Es sind dies­e Bilder, welche Kitzbühel nur allzu oft als Stadt der Reichen und Schönen erscheinen lassen.

Doch in Kitzbühel gibt es auch eine andere Seite, nämlich jene des armen Kitzbühels. „Natürlich gibt es auch bei uns Menschen, die es nicht so leicht haben. Sie sind fleißig und bescheiden, aber das Leben bei uns ist teuer, und dann reicht das Geld im Monat nicht“, sagt Hedi Haidegge­r, und sie muss es wissen: Haidegge­r ist seit vielen Jahren die Sozialreferentin der Stadt Kitzbühel und hat eben genau auf jene Menschen ein Auge.

„Wir haben viele Familien und Einzelpersonen, die Hilfe benötigen“, schildert Haideg­ger. Diese Personen würden in Kitzbühel aber nicht alleine gelassen, sondern durch ein engmaschiges soziales Netz so gut wie möglich unterstützt. Viele können sich die Miete nicht leisten. Für sie gibt es gemeinsam mit dem Land Tirol finanzielle Unterstützung in Form von Mietzins- und Wohnbeihilfen. Jährlich wird damit rund 150 Mietern unter die Arme gegriffen. „Im vergangenen Jahr gab es alleine in diesem Bereich Unterstützung in Höhe von rund 350.000 Eur­o“, erklärt Haideg­ger. „Zudem haben wir rund 100 Bezieher der Brenn­mittelaktion, die mit insgesamt 20.000 Eur­o bei den Heizkosten unterstützt werden.“

Es gibt vor allem drei Personengruppen, welche von Armut betroffen sind: Es sind vor allem ältere Menschen, Alleinerzieherinnen oder Personen mit Krankheiten. „Es ist aber vor allem die Alters­armut, die zunimmt. Das spürt man deutlich“, schildert die Sozialreferentin. Gut zu sehen ist diese Entwicklung bei den Berechtigungs­scheinen für den Kleider- und Lebensmittelladen des Roten Kreuzes. Hier darf ein monatliches Maximaleinkommen nicht überschritten werden. „Hier sind wir nun schon bei deutlich über 100 Personen, welche dort einkaufen dürfen. Diese beiden Einrichtungen des Roten Kreuzes sind hier eine große Hilfe für uns und die bedürftigen Menschen“, schildert Haidegger. Für Kinder gibt es dazu noch einen Weihnachtsgutschein. Hier hebt Haidegger die große Hilfe durch den Vertreterstammtisch (VST) hervor, der sich über die Jahre zu einem alljährlichen Großspender entwickelt hat. „Ohne die Hilfe solcher Vereine wäre vieles nicht möglich“, sagt Haidegge­r. Unterstützun­g bekomme sie aber auch von vielen der reichen Menschen, die es nach Kitzbühel zieht. „Die wollen halt meistens anonym bleiben, aber hier bekommen wir regelmäßig Spenden in namhafter Größe“, sagt Haidegge­r.

Vor Weihnachten gibt es für die betroffenen Personen dann auch ein Weihnachtsgeschenk. „Wir verteilen dann immer Gutscheine für das Ladei, wie das Lebensmittelgeschäft genannt wird. Das ist immer eine große Freude“, schildert Haidegger und fügt hinzu: „Dann leisten sie sich auch mal etwas, das sie sonst über das Jahr nie kaufen würden.“ Natürlich sei es für die armen Mitmenschen in Kitzbühel eine enorme Herausforderun­g, in einer Stadt zu leben, in der an vielen Orten der Überfluss mehr als offensichtlich ist. Neid sei aber nicht zu spüren, betont die Sozialreferentin. „Die Menschen sind unglaublich bescheiden und extrem dankbar für die Hilfe“, betont Haidegger.

In Kitzbühel gibt es auch viel­e Institutionen, welche sich um die bedürftigen Personen kümmern. „Neben dem Sozia­l- und Gesundheitssprengel haben wir in Kitzbühel auch ein bestens ausgestattetes Altenwohnheim für 118 Bewohner und eine angeschlossene Kurz- und Übergangspflege für derzeit 15 Patienten sowie ein Tagesseniorenzentrum, in dem rund 50 Personen betreut werden“, schildert Haidegger.