Auf Möslalm könnte bald wieder gerodelt werden

Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Es sei „Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, meint Wörgls Sportreferent Vize-BM Hubert Aufschnaiter und spricht dabei von der Rodelbahn auf die Möslalm. Wie berichtet, hatte der Betreiber – der die Hütte auf rund 960 Metern bewirtschaftet – angekündigt, die Piste heuer nicht mehr zu präparieren, da ihm finanzieller sowie zeitlicher Aufwand, aber auch das rechtliche Risiko zu hoch geworden waren.

„Sowohl der Tourismusverband als auch Wirt und Gemeinde stehen hinter der Rodelbahn“, meint Aufschnai­ter auf Anfrage der TT. Erste Gespräche habe es bereits gegeben, noch sei es aber zu früh, um von einer „Lösung“ sprechen zu können. Beim Land Tirol habe man sich bereits bezüglich Absicherungsmaßnahmen in Verbindung gesetzt. Bekanntlich ist eine „rechtlich einwandfreie Lage“ Voraussetzung, dass sich Gemeinde und TVB engagieren. Man werde anstreben, das Rodelgütesiegel zu erhalten, dann seien alle Vorschriften und Forderungen erfüllt. Als Betreiber – also jene Partei, die für die Bahn haftet – werde die Gemeinde aber definitiv nicht fungieren, so Aufschnai­ter. „Das ist in den meisten Fällen in Tirol der Wirt.“

Wann man allenfalls mit einer neuerlichen Inbetriebnahme der Bahn rechnen kann, formulierte der Sport­referent nur als vorsichtige Prognose. „Wenn es in den nächsten Tagen nicht schneit, könnten wir die Strecke noch begehen und begutachten. Eventuell ließe sich dann für diesen Winter eine Lösung finden – aber versprechen können wir nichts.“

Die Weginteressentschaft habe derweil ebenso grünes Licht für die Rodelbahn gegeben. Aufschnaiter: „Spätestens im Winter 19 könnte ein Betrieb möglich sein.“