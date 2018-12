Hilfe aus Schwaz für ein Krankenhaus in Afrika

Schwaz – Seit 2006 unter­stütze­n viele Mitarbeiter des BKH Schwaz die Aufbauarbeit der 2017 verstorbenen Zillertaler Ärztin Maria Schiestl in Kenia. Durch die monatlichen „Sterntaler“ der Mitarbeitern und Benefizveranstaltungen des BKH konnten in den vergangenen Jahren über 81.000 Euro gespendet werden. Wenn jeder nur einen Euro gibt, dann ist das für den Einzelnen nicht viel. – So lautete wohl der Gedanke vor zwölf Jahren, als die Initiativ­e „Krankenhaus hilft Krankenhaus“ ins Leben gerufen wurd­e.

Seither spenden viele Mitarbeiter monatlich einen Eur­o ihres Gehalts an den Verein Sterntaler und damit für das Health and Education Cente­r in Entasekera (Kenia), das Maria Schiestl aufgebaut hat. Dort finden Menschen dieser Region in Afrika Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung.

„81.716 Euro sind auch eine beeindruckende Summe, ich finde es toll, dass so viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Projekt so treu unterstützen.“ Gespendet wurden auch die Erlöse von Veranstaltungen wie zum Beispiel einer Bilderauktion im BKH Schwaz. (TT)