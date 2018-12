Die Gute Geschichte: Seniorenwohnheim wird zum Wellnesstempel

Innsbruck – Langweilig wird den Bewohnern des Wohnheims Tivoli selten: Montags wird gemeinsam geturnt, dienstags gebastelt und gesungen, jeden Mittwoch wird am Vormittag hl. Messe gefeiert, außerdem finden an diesem Tag am Nachmittag auch Feste, Konzerte, Ausflüge, Modenschau u. v. m. sowie der monatliche Spielenachmittag statt. Donnerstags wird ein Sitztanz angeboten und am Freitag trifft man sich 14-tägig zum Literaturkreis. Diese Angebote ermöglichen neben den vielzähligen Besuchsdiensten rund 100 Ehrenamtliche.

Ein besonderes Highlight für die Bewohnerinnen und Bewohner ist der „Wellnesstag“, der heuer zum zweiten Mal stattfand. Bei verschiedenen Stationen werden Nagelpflege, Teebad sowie unterschiedliche Gesichts- und Handmassagen angeboten. Umrahmt von Entspannungsmusik und Kaffee-Ecke verwandelt sich das Wohnheim in einen Wellnesstempel. Verwöhnt werden die Bewohner von den Ehrenamtlichen sowie von Mitarbeitern des Caritas Abrakadabra. „Ich habe die Gäste vom Abrakadabra zur Mithilfe eingeladen, weil sie einen liebevollen Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohner haben. Alte Menschen mögen gerne junge um sich“, so Angelika Maizner, Ehrenamtskoordinatorin des Wohnheims Tivoli. Neben dem Wellnesstag führten das Wohnheim und das Abrakadabra bereits einen gemeinsamen Ausflug zum Bergisel, einen Feuerwehrbesuch und eine Stadtrundfahrt durch. Die entstandene Freundschaftsbeziehung ist für beide Seiten gewinnbringend: „Wir haben die Möglichkeit, das Rad zu drehen. Sonst haben unsere Mitarbeiter oft das Gefühl, ‚wir tun nichts – wir können nichts‘. Im Umgang mit alten Menschen spüren sie, dass ihre Tätigkeit wertvoll ist und sie gebraucht werden“, so Carme­n Nagele, Leiterin des Abrakadabra, einer Einrichtung der Caritas für Menschen mit Sucht­erkrankungen.

Diese Ansicht teilt auch Lydia: „Ich arbeite gerne mit älteren Menschen, da sie viel Lebenserfahrung haben und mir Tipps geben, aus denen ich etwas lernen kann.“ (TT)