„’s Pöllali“ führte Pioniere auf die schwierigsten Gipfel

Von Helmut Wenzel

Ischgl, Mathon – „In der Sennhütte auf der Alp Larain saß ein kleiner Mann, den ich vorher nie gesehen habe. Keines Blickes mich würdigend, fährt er in seiner Beschäftigung fort. Franz Pöll kann es kaum sein, die Figur ist auch gar wenig versprechend. Mit Staunen muss ich aber aus des Mannes Munde vernehmen, dass es dennoch der Gesuchte ist.“ So beschreibt der Alpinpionier und Schriftsteller Johann Jakob Weilenmann (1819–1896) aus St. Gallen die erste Begegnung mit dem Hirten, Gamsjäger und ersten „patentierten“ Bergführer Franz Pöll, auch genannt „’s Pöllali“, aus Mathon/Valzur.

Franz Pöll (1818–1914) aus Matho­n, erster „patentierter“ Bergführer im Paznaun. - Schmid-Museum

Am 12. Juli 1861 um halb vier Uhr früh brachen Weilenmann und Pöll (geb. 18. Dezember 1818) von der Sennhütte im Larain zur Erstbesteigung des Fluchthorns (3399 m) auf. Es ist der höchste Gipfel der österreichischen Silvretta-Gruppe.

„Wir erklommen eine ausgedehnte, sehr abschüssige, von senkrechten Felsen überragte Schneetrasse und schienen dem Gipfel endlich nahe zu sein“, schildert Weilenmann. „Es waren einige peinliche Momente, die ich allein an der schwierigen Terrasse zubrachte.“ Aber das „Jauchzen des Bergführers“ verkündete, „dass wir gewonnenes Spiel haben“. Groß sei seine Freude gewesen, als er sich des Zieles gewiss war. „Um 10 Uhr war der Gipfel erreicht. Pöll hat sich glänzend bewährt“, schrieb Weilenmann.

Auch bei der Erstbesteigung des Piz Buin (3316 m), der als der populärste Gipfel der Silvretta-Gruppe gilt, war der Bergführer aus Mathon mit dabei. Am 14. Juli 1865 begleitete Pöll die Gruppe mit Weilenmann, Josef Specht aus Wien und Jakob Pfitscher aus Passeier. Als Weilenmann am Rückweg in eine Gletscherspalte brach, zogen ihn Specht und Pöll heraus.

Schmid malte 1866 die zweite Besteigung des Piz Buin. Pöll ist in der Personengruppe rechts dargestellt. - Wenzel

Bei der zweiten Besteigung des Piz Buin am 23. August 1866 kam der große Maler des Paznaun, Mathias Schmid, ins Spiel. Im Auftrag des Kunstmäzens Josef Andreas Ritter von Tschavoll, Fabrikant in Feldkirch, hielt Schmid die Bergsteigergruppe auf einem Ölgemälde fest. Schmid hat sich auf dem Bild selbst sowie Franz Pöll und dessen Kollegen Christian Zudrell aus Schruns verewigt.

Weitere Erstbesteigungen der wichtigsten Silvretta-Gipfel mit Pöll als Bergführer folgten, etwa die Vesulspitz­e (3092 m) und die hintere Jamtalfernerspitze (3155 m). „Die Entwicklung des Alpinismus, der Alpenvereine und der Bau zahlreicher Schutzhütten geht auf die Verdienst­e der Bergsteigerpioniere zurück“, resümiert Erwin Cimarolli, Leiter des Ischgler Mathias-Schmid-Museums. „Da hat auch Franz Pöll seinen Anteil geleistet.“

Von Schmid sind zahlreiche alpine Landschaftsbilder und Zeichnungen aus dem Paznaun in deutschen Zeitschriften wie die Gartenlaub­e und Leipziger Illustrierte veröffentlicht worden. „Er war damit unbewusst der erst­e Tourismuswerber für das Paznau­n“, so Cimarolli.

„Die zwei großen Persönlichkeiten des Paznaun im 19. Jahrhundert sind Mathias Schmid und Franz Pöll", sagt Erwin Cimarolli (Museumsleiter). - Wenzel

Aus der Biografie von Pöll geht hervor, dass er 1859 in den Kriegen Österreichs gegen Italien (Schlacht von Solferino) dabei war. Gerne soll er darüber erzählt haben, ebenso wie über seine Jagderlebnisse. Am 29. August 1909, ein Jahrhundert nach den Tiroler Freiheitskämpfen von 1809, wurde Pöll zum großen Festakt in Innsbruck eingeladen. Der Allgemeine Tiroler Anzeiger berichtete: „Auch Franz Pöll, mit 90 Jahren der älteste Bergführer Tirols, rückte mit aus. Als Greis erstaunlich rüstig begleitete er die Schützen aus dem Paznaun und speiste an der Hoftafel.“

Der als „klein, aber bärenbreit und gelenkig“ beschriebene Bergführer-Pionier starb im Alter von 96 Jahren.