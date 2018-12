LLA sorgt für neue Skilehrer

Alle Jahre wieder legen sich Schüler der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) Imst selbst ein spezielles Geschenk unter den Christbaum: Heuer waren es 24 Teilnehmer, die sich mit dem Zertifikat eines Skilehrer-Anwärters belohnten. Seit mehr als zwanzig Jahren können die Abschlussklassen an diesem neuntägigen Kurs mit einem Prüfungstag teilnehmen. Diese zusätzliche Qualifizierungsmöglichkeit erfreut sich großer Beliebtheit und wird in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Skilehrerverband abgewickelt. Der theoretische Ausbildungsteil wurde an der Schule erledigt, die praktischen Unterweisungen erfolgten dann am Hochzeiger in Jerzens. (TT)