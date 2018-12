Bedürftige Kinder beschenken

Nicht alle Familien in Osttirol feiern Weihnachten mit vielen Geschenken unter dem Christbaum, denn manche Eltern können sich das nicht leisten. Die Neue Mittelschule Egger-Lienz mit Religionslehrerin Michaela Steiner startete im Advent ein Projekt, das Freude bereiten soll. 215 Schülerinnen und Schüler aus zwölf Klassen stellten Geschenkpakete speziell für Kinder zusammen. Auch die liebevolle Verpackung in Weihnachtspapier durfte nicht fehlen. Die Pakete wurden bei einer Feier im Turnsaal an das Rote Kreuz übergeben, welches diese an bedürftige Familien weiterleitet. Geschäftsführer Andreas Stotter bedankte sich bei den „NMS-Engeln". (TT)