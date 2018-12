„Junge Zillertaler“ klöpfelten in Rum für den guten Zweck an

Den Verein „Soccer Team e. V." aus Rum und die „Jungen Zillertaler" verbindet seit knapp zwei Jahren eine intensive Partnerschaft. So auch im Rahmen des heurigen Rumer Christkindlmarktes: „Um unseren ?Help for Kids'-Spendenfonds nochmals richtig zu pushen, ließen es sich die Jungen Zillertaler nicht nehmen, am letzten Tag des Christkindlmarktes anzuklöpfeln", bedanken sich die beiden Vorstände Thomas Falger und Harald Lederer sowie Vereinsmitglied Tobias Zindler, die heuer den „Help for Kids"-Weihnachtsstand in Rum koordinierten. Durch den Verkauf von insgesamt 1000 Rubbellosen konnte man sich am letzten Markttag über den ansehnlichen Betrag von 6500 Euro freuen. Das Geld fließt direkt in den „Help for Kids"-Spendenfonds, so dass auch 2019 wieder bedürftige Familien in Tirol unterstützt werden können.

Die traditionelle Weihnachtsspende der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) wiederum ging heuer an die Tiroler Vinzenzgemeinschaften. IKB-Vorstandsvorsitzender Helmuth Müller überreichte kürzlich gemeinsam mit Vorstandskollegen Thomas Pühringer einen Scheck über 6000 Euro an die neue Präsidentin Karoline Knitel. „Die Vinzenzgemeinschaften sind mit ihren wertvollen Unterstützungsangeboten im Bereich der Kleinschuldnerberatung oder dem Vinzibus ein wichtiger sozialer Anker in den Tiroler Gemeinden", so Müller. „Unsere Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich, weshalb jede Spende ohne Abzug den Hilfebedürftingen zukommt", betont Knitel. (TT)