Lautes „Ja“ zur Fasnacht in Wald, „Nein“ zu neuem Rhythmus

Von Hubert Daum

Wald i. P. – Rund ein Drittel der männlichen Bevölkerung des 600-Seelen-Dorfes Wald drängte sich vorgestern in den Sitzungssaal der Volksschule. Nach vier Jahren möchte man am 10. Februar wieder in die Fasnacht gehen, vorausgesetzt, die Vollversammlung gibt grünes Licht.

An Begeisterung mangelt es nicht, denn Obmann Tobias Raggl sah den Saal „so voll wie noch nie“ und verwies auf die vielen jungen Gesichter. Für all jene, denen der Fasnachtsvirus nicht mit der Muttermilch übertragen wurde, organisierte das Fasnachtskomitee im Vorfeld Besuche in der Volksschule. „Die Kinder sind unglaublich interessiert“, weiß Raggl den Nachwuchs gesichert. Der Obmann, dem in der Neuwahl samt Komitee weiterhin das Vertrauen ausgesprochen wurde, erinnerte, dass die Walder Fasnacht zu den ältesten zählt: „Es gibt eine historische Quelle, laut der ausgewanderte Walder um 1700 in einem Brief um die Nachsendung der Fasnachtslarven bitten.“ Die Fasnacht in Wald sei also wirklich Tradition und man solle mit den Begriffen „Brauchtum“ und „Tradition“ sorgsamer umgehen: „Ich weiß nicht, ob man beispielsweise eine Krampusshow mit Laser und Pyrotechnik als traditionell bezeichnen kann oder sogar darf.“

Traditionell ist in Wald jedenfalls die obligatorische Frage, ob man in die Fasnacht gehen soll. Ein ohrenbetäubendes „Ja“ ließ keinen Zweifel aufkommen. Nicht der Monat, sondern das Jahr liefert allerdings schon jahrzehntelang Diskussionsstoff: Wieder ist man mit dem Arzler Singeslerlauf im selben Jahr, lediglich eine Woche versetzt. „Wald hat in den 1990er-Jahren den gewohnten Rhythmus verlassen und versprochen, ihn wieder zu korrigieren“, weiß der Arzler Fasnachtsobmann Paul Neururer, „wir sehen keinen Grund, etwas zu ändern. Das müssen schon die Walder tun.“ Man habe darüber gesprochen, bestätigt Tobias Raggl, allerdings entschieden, diesen Vierjahresrhythmus beizubehalten. Man komme ansonsten mit den Imstern zusammen und das wolle man nicht. Man sehe kein Problem, im selben Jahr zu gehen.

Mit „Juchezern“ wurde die Auftaktsitzung beendet und im Anschluss gleich die zur Verfügung stehenden neun Schallner-Rollner-Paare besetzt. Drei Festwägen werden den Umzug begleiten und nach acht Jahren gibt’s auch wieder eine Labara. Am Dreikönigstag kommt man in Arzl und Nassereith zusammen, um auch dort die berühmte Frage zu stellen: „Gia mar huir­e in d’ Fasnacht?“