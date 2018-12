Hundekot auf Loipen sorgt für gehörigen Ärger

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Die Thematik ist nicht neu, doch laut Geschäftsführer Gernot Riede­l vom Tourismusverband St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf, Erpfendorf werde es immer schlimmer. Die Rede ist vom Hundekot und der fehlenden Bereitschaft der Hundebesitzer, diesen ordnungsgemäß zu entfernen.

Erst in der Vollversammlung hatte TVB-Obmann Josef Grander diesen Umstand angeprangert und in der letzten Gemeinderatssitzung in St. Johann in diesem Jahr brachte Gemeinderätin Claudia Pal­i dieses Thema zur Sprache. „Der Hundekot gehört natürlich auch im Winter entfernt. Mein Vorschlag wäre es, einen Flyer zu gestalten, der dann an die Pensionen und Hotels verteilt wird, damit diese ihre Gäste informieren können.“ Dieser Vorschlag sei bereits mit dem TVB in Bearbeitung, erklärte Bürgermeister Stefan Seiwald.

Dort beschränkt man sich vorerst auf eine Info, die in allen Orten der Region erscheint bzw. schon erschienen ist. Darin richtet Grander einen Appell an alle Hundebesitzer: „Nach langen Jahren war der letzte Winter wieder einmal einer, wie ihn sich alle Langläufer wünschen: perfekte Bedingungen von Dezember bis in den März hinein. Getrübt wird diese Freude jedoch in jährlicher Regelmäßigkeit durch unbelehrbare Hundebesitzer, welche die perfekt gespurten Loipen als Wanderwege zum Gassi-Gehen benützen“, schreibt er unter anderem in der St. Johanner Gemeindezeitung. Dem nicht genug, werde auch noch der Hundekot großteils nicht entsorgt, sodass dieser nach der Schneeschmelze auf den Wiesen verbleibe.

Grander: „Diese Tatsache verärgert die Grundbesitzer maßlos, zumal sie auch von keinerlei Respekt gegenüber dem Eigentum anderer zeugt. Wir als Tourismusverband haben für diese Verärgerung vollstes Verständnis. Damit wir auch in Zukunft unser Loipennetz so nützen können wie bisher, möchte ich an alle Hundebesitzer appellieren, sich an die Regeln zu halten.“ Sollte sich die Situation nicht verbessern, würden in Zukunft einige Grundstücke nicht mehr als Loipe zur Verfügung stehen. Das hätten die Landwirte bereits zur Sprache gebracht.

Mit dieser Informationsoffensive hofft Riedel auf eine Besserung: „Es gibt sicher auch Großstadtmenschen, für die es normal ist, mit dem Hund in die Wiese zu gehen – nach dem Motto, dass er ja eh nicht auf den Gehsteig macht.“ Es gehe um Bewusstseinsbildung. Helfe das nicht, müsse man sich halt schärfere Maßnahmen, wie etwa Strafen, überlegen.