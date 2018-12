Innsbrucker Frauen-Nachttaxi: 250.000-mal ein sicherer Heimweg

Nicht ohne Stolz feierte gestern die Stadt Innsbruck in einer Aussendung das Frauen-Nachttaxi. Laut Rechnung des Magistrat­s sind seit der Einführung im August 1995 mehr als 250.000 Innsbruckerinnen sicher nach Hause gebracht worden. Das Frauen-Nachttaxi gewährleistet, dass Innsbrucker Frauen und Mädchen sowie Kinder beiderlei Geschlechts bis zum 15. Lebensjahr in weiblicher Begleitung durch die Unterstützung der Stadt Innsbruck abends sicher und günstig nach Hause gelangen können. Dafür sorgen ausgewählte Taxis, die die Frauen an der gewünschten Adresse abholen und zu Hause auf Wunsch warten, bis in der Wohnung der Beförderten das Licht angeht. Dafür wird ein Fixbeitrag in Höhe von 4,90 Euro eingehoben. Die Differenz zum tatsächlichen Fahrpreis übernimmt die Stadt — an Silvester ist das Taxi ausnahmsweise nicht verfügbar. SP-StR Elli Mayr betont die Wichtigkeit für „die Lebensqualität". Und sagt: „Besonders wichtig ist, dass eine Fahrt von mehreren Nutzerinnen mit gleichem Start- und Zielpunkt nur einmal berechnet wird." Das Taxi ist von 20 bis 4 Uhr Früh unter 0512/551711 erreichbar und gilt innerhalb der Stadt. (TT)