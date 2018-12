Während die einen an den Feiertagen vor sich biegenden Tischen sitzen, müssen sich andere anstrengen, um ihrer Familie überhaupt die alltäglichsten Dinge kaufen zu können. Mit einer Spende von je 1500 Euro unterstützte der Rotary-Club Wörgl-Brixental daher das Projekt „Tafel" des Roten Kreuzes in Kufstein und Brixen. Grundnahrungsmittel bekomme man von den Lebensmittelhändlern, es fehle aber an Hygieneartikeln und haltbaren Waren, so Wörgls Ortsstellenleiter Gerhard Thurner, der den Scheck entgegennahm. Heute Freitag lädt der Rotary-Club Wörgl-Brixental zum Benefizkonzert in die Pfarrkirche Brixen im Thale ein. Um 19 Uhr spielen die Brixner Bläser im Pfarrhof. Um 20 Uhr singt und spielt die Gruppe Pearls & Diamonds in der Kirche. Kartenvorverkauf bei den Sparkassen und TVB-Büros in Kirchberg, Brixen und Westendorf, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. (TT, be)