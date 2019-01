Interesse an Deutschkursen für Unternehmen wächst massiv

Innsbruck – An sich ist die GemNova, eine Hundert-Prozent-Tochter des Tiroler Gemeindeverbandes, vor allem als Service- und Dienstleistungsunternehmen für Gemeinden bekannt. Inzwischen ist sie aber auch – und immer stärker – in einem anderen Bereich tätig: Deutschkurse für Menschen mit Migrationshintergrund.

„Wir haben schon 2016/17 für die Tiroler Sozialen Dienste die Deutschkurse in Flüchtlingsheimen abgewickelt“, erklärt Sandra Wimmer, Bereichsverantwortliche für Deutsch & Integration bei der GemNova. Seit 2018 bietet man nun Kurse an, die sich speziell an Unternehmen richten. Und die Nachfrage ist massiv: Rund 500 Kursteilnehmer wurden seit Anfang 2018 tirolweit an die deutsche Sprache herangeführt, die Zahl der Sprachtrainerinnen auf 25 aufgestockt. Das Ganze sei nicht deshalb entstanden, weil etwa beim AMS Deutschkurse reduziert würden, sagt Wimmer, „aber wir wollen Angebote schaffen – speziell in Regionen, in denen die größeren Anbieter nicht tätig sind, z. B. in den Seitentälern“.

Dabei gehe es nicht nur um Menschen mit Fluchtgeschichte, sondern allgemein um Arbeitskräfte mit nicht-deutscher Muttersprache, um ein Angebot, „das auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist“. Eine Mitarbeiterin, die als Sprachtrainerin tätig ist, habe etwa in der ungarischen Community die Erfahrung gesammelt, dass Regelkurse oft wenig bringen, erzählt Wimmer. „Statt zu lernen, wie man auf Deutsch einen Urlaub bucht, braucht es viel mehr Kurse, in denen Wortschatz und Unterrichtsmaterialien auf Arbeitsumfeld und Alltag abgestimmt sind.“ Genau darauf setze man: Jedem Kurs gehe daher eine Vor-Ort-Analyse im jeweiligen Unternehmen voraus – „ob man nun beim Paketdienst mitfährt oder sich die Formulare anschaut, mit denen die Mitarbeiter zu tun haben“.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Dialekte, die in Tirol ja stark ausgeprägt und regional sehr verschieden sind: „Die meisten unserer Trainerinnen haben selbst Migrationshintergrund. Sie haben oft die Erfahrung gemacht, dass sie trotz Deutschkenntnissen auf C1- oder C2-Niveau wegen des Dialekts anfangs nichts verstanden haben.“ Daher würden bei den Kursen der GemNova die wichtigsten Ausdrücke auch im jeweiligen Dialekt gelehrt. Zugleich solle „bei einheimischen Mitarbeitern ein Bewusstsein geschaffen werden, wie sie mit Menschen mit Migrationshintergrund umgehen“, ergänzt Wimmer.

Besonders nachgefragt seien derzeit Deutschkurse für Menschen aus Osteuropa, etwa aus Ungarn und Polen. „Es gibt aber auch Angebote auf Thailändisch, Spanisch, Französisch, Türkisch oder Arabisch.“ Die meisten Kursteilnehmer sind im Tourismus, in der Produktion, in der Schichtarbeit, im öffentlichen Verkehr oder am Bau tätig.

Viele Firmen – wie etwa Freudenthaler in Inzing – haben bereits auf die Kurse zurückgegriffen, seit November laufen auch spezielle Deutschkurse für Fahrdienst- und Reinigungsmitarbeiter der Innsbrucker Verkehrsbetriebe. 2019 solle das Angebot (das vom AMS bzw. dem Sozial- und Weiterbildungsfonds gefördert wird) noch ausgeweitet werden, sagt GemNova-GF Alois Rathgeb. So gibt es auch Gemeinden, die Deutschkurse für ihre Bürger buchen wollen. (md)