Ärzte müssen mit 70 in Pension: „Haben jetzt schon zu wenige“

Niedergelassene Ärzte

Altersdurchschnitt: Die Altersverteilung der niedergelassenen Ärzteschaft hat sich zwischen 1998 und 2018 dramatisch verschoben. 1998 lag die höchste Alterskonzentration bei etwa 45 Jahren, heute bei etwa 60. In zehn Jahren werden in Österreich 48 Prozent aller niedergelassenen Ärzte, also fast die Hälfte, das Pensionsantrittsalter erreicht haben. (Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, bei einem Pressegespräch im Dezember in Wien)

Niedergelassene Ärzte: Österreichweit gibt es 18.287 niedergelassene Ärzte. In Tirol praktizieren 1376 niedergelassene Ärzte, davon sind 503 Allgemeinmediziner und 873 Fachärzte.

Länger unbesetzte Kassenstellen in Tirol: Allgemeinmedizin in Kufstein, Kirchberg, Lienz und Kitzbühel, Fachärzte für Psychiatrie in Imst, Schwaz und Jenbach, Hautarztstelle in Reutte, gynäkologische Facharztstellen in Innsbruck und Wörgl und Kinderarztstelle in Kitzbühel