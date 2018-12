Viele laufen davon: Wie Tiere unter der Silvesterknallerei leiden

Von Brigitte Warenski

Innsbruck — Es kann mit dem bravsten Hund passieren. Wird in unmittelbarer Nähe ein Silvesterkracher gezündet, geraten Hunde sehr oft in Panik und laufen davon. „Weil ja bereits am Vormittag von Silvester die ersten Kracher und Raketen gezündet werden, raten wir, mit Hunden an diesem Tag nur an der Leine spazieren zu gehen", sagt Kristin Müller, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins für Tirol.

Und weil panische Hunde im Nu auf und davon sein können, sollten die Vorsichtsmaßnahmen am Silvestertag besonders groß sein: „Aus dem Halsband ist ein Hund schnell rausgeschlüpft und auch das Brustgeschirr kann allein zu wenig sein. Daher beides nehmen und vielleicht sogar zwei Leinen. Man ist ja manchmal in Gedanken versunken und lässt dann die Leine aus Versehen los. Und ein Hund, der mit Leine herumirrt, kann natürlich leicht wo hängen bleiben", so Müller.

Dass die Tierexpertin nicht übertreibt, zeigt sich jedes Jahr im Tierheim Mentlberg: „Wir bekommen dort zu Silvester ganz viele Fundtiere. Gott sei Dank haben wir bisher alle wieder an ihre Besitzer zurückgeben können." Damit die Tiere im Tierheim nicht zu unruhig werden, ist die ganze Nacht jemand vor Ort. In den Innengehegen läuft laut Müller bei den Hunden zudem Musik, die Kleintiere wie die Hasen verkriechen sich in ihren Häuschen. Dass die Kracherei den Tieren zu schaffen macht, hängt vor allem mit ihrem ausgezeichneten Gehör zusammen.

Tipps für stressfreie Silvester Dunkel und ruhig: In der Silvesternacht sollten Haustiere nicht allein gelassen werden. Hunde, Katzen, Vögel oder Hamster sollen möglichst einen ruhigen Platz in der Wohnung bzw. im Haus haben. Außerdem sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben, gegebenenfalls können auch Rollos heruntergelassen werden, um den Lärm zu dämpfen und Raketenlichter auszusperren. Hilfreich ist manchmal auch, Radio oder Fernseher laufen und das Licht brennen zu lassen. Nach dem Feuerwerk gilt: Raketenteile wieder aufsammeln — der Umwelt zuliebe und um auszuschließen, dass ein Tier den Müll am Feld oder im Wald frisst.

„Hunde und Katzen haben viel empfindlichere Gehörorgane als wir Menschen. Der Frequenzbereich beim Menschen liegt bei etwa 16 bis etwa 20.000 Hertz, Hunde hören in einem Frequenzbereich von 15 bis 50.000 Hertz. „Da wundert es nicht, dass alles, was wir schon als laut empfinden, für einen Hund wirklich brutal laut ist", so Peter Wassermann, Präsident der Tiroler Tierärztekammer. Zudem können Hunde ihre Ohrmuscheln bewegen „und drehen sie immer automatisch in die Richtung, woher ein Geräusch kommt", sagt Wassermann.

Dennoch gibt es auch bei den Hunden Unterschiede: Nicht jeder Vierbeiner reagiert gleich panisch auf die Kracherei. „Man weiß nicht, was den Unterschied ausmacht. Es gibt Jagdhunderassen, da ist der eine Hund schussfest und der andere so panisch, dass er nie für die Jagd tauglich wäre", erklärt der Tierarzt.

Auch Wildtiere reagieren sensibel, flüchten vor der Böllerei und kehren erst nach Tagen oder Wochen in ihr Gebiet zurück. - iStockphoto

Musik und Licht an heißt es auch im Pferdesportzentrum Aldrans zu Silvester. „Wenn der Geräuschpegel schon von vornherein höher ist, nehmen die Tiere die Kracher nicht mehr so fest wahr", weiß Pferdesportzentrum-Chef Michael Schwemberger. „Manche Pferdebesitzer geben ihren Tieren zudem vorab Globuli. Und der eine oder andere ist zu Silvester selbst im Stall zu finden. Kein Wunder. Wir haben es ja auch wunderschön bei uns, man hat eine herrliche Aussicht auf Innsbruck."

Alles mit Maß und Ziel wünscht sich Tirols Landesjägermeister Anton Larcher. Das Feuerwerk in der Stadt stört die Wildtiere nicht, „Kracher im Wald oder in den Bergen sind aber problematisch". Er appelliert an die Feuerwerksfreunde, daran zu denken, wenn Böller und Raketen gezündet werden. „Wildtiere reagieren sehr sensibel auf laute Geräusche. Sie flüchten und kommen erst nach Tagen wieder in ihr Gebiet zurück. Besonders sensibel reagiert Rotwild, da kann es unter anderem Wochen dauern, bis die Tiere wieder in ihren gewohnten Rhythmus zurückgefunden haben."

Schaut auch in der Silvesternacht nach dem Rechten: Der Chef des Pferdesportzentrums in Aldrans, Michael Schwemberger. - TT/ Rudy De Moor

Im landwirtschaftlichen Bereich ist laut Christian Moser von der Tiroler Landwirtschaftskammer weniger der Lärm das Problem. „Natürlich kann etwas Unruhe in den Stall kommen, aber prinzipiell sind Kühe recht anpassungsfähig." Das weitaus größere Problem für die Landwirte sei die Brandgefahr. „Viele Betriebe in den Dörfern haben Sorge, dass ein Feuerwerksteil aufs Dach fliegt und die Tenne in Brand gerät", so Moser.