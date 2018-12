Sternsinger zu Bundeskanzler Kurz: „Politik der Menschlichkeit wagen“

Wien – Ihren traditionellen Besuch im Bundeskanzleramt haben die Sternsinger mit einem politischen Appell zu mehr Menschlichkeit und Unterstützung der UNO-Entwicklungsziele (SDGs) verbunden. „Zeigen Sie Mut, wagen Sie eine Politik der Menschlichkeit und unterstützen Sie den Aktionsplan der nachhaltigen Entwicklungsziele“, lautete der Appell an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) laut Kathpress am Freitag.

Das Ziel der Politik müsse das „Wohlergehen und friedvolle Miteinander aller Menschen“ und auch der zukünftigen Generationen sein, hieß es zum Auftakt der diesjährigen Sternsingeraktion. Die Verpflichtung dazu gehe nicht zuletzt von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) aus, die vor 70 Jahren verkündet wurden, erinnerten die Sternsinger, die dieses Jahr aus der niederösterreichischen Gemeinde Pfaffstätten kommen.

Als Geschenk überreichten die Sternsinger dem Bundeskanzler unter anderem eine Ausgabe von Papst Franziskus‘ Enzyklika „Laudato si“. Darin erinnere Papst Franziskus an die dramatischen Folgen des Klimawandels gerade für die ärmsten Menschen und mahne zu einer an den Nachhaltigkeitszielen orientierten Politik, erklärten die kleinen Botschafter.

Kurz dankte seinerseits den Sternsingern für ihr Engagement und meinte, dass sich die Bundesregierung bemühe, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und des Auslandskatastrophenfonds (AKF) ihren Beitrag zu leisten. So seien die Mittel für den Auslandskatastrophenfonds in seiner Zeit als Außenminister vervierfacht worden - „auch wenn es natürlich immer Luft nach oben gibt“, so Kurz. Zugleich würdigte der Bundeskanzler das zivilgesellschaftliche Engagement im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit: „So viel staatliches Engagement kann es gar nicht geben, dass es ausreichen würde. Es braucht immer auch das zivilgesellschaftliche Engagement.“

Besuch bei Kardinal, Bundespräsident und Papst

Am Donnerstag hatten die Sternsinger bereits ihren Auftaktbesuch bei Kardinal Christoph Schönborn im Wiener Erzbischöflichen Palais absolviert. Am Samstag erklingen die Sternsingerlieder in der Hofburg beim jährlichen Empfang von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Dreikönigs-Abordnungen aus allen Bundesländern empfängt.

Vier Kinder aus der Wiener Pfarre „Maria Drei Kirchen“ vertreten am 1. Jänner beim Neujahrsgottesdienst von Papst Franziskus in Rom die österreichischen Sternsinger. Sie werden mit weiteren 16 als Heilige Drei Könige verkleideten Kindern und Jugendlichen aus Deutschland, der Schweiz, der Slowakei und Ungarn am Festgottesdienst im Petersdom teilnehmen. Papst Franziskus bezeichnete die Sternsinger als „Anwälte der Armen und Notleidenden“.

In den folgenden Tagen stehen Besuche bei den Bundesministern Heinz Faßmann (4. Jänner), Juliane Bogner-Strauß (7. Jänner), Beate Hartinger-Klein (7. Jänner), Hartwig Löger (8. Jänner), Elisabeth Köstinger (9. Jänner) und Karin Kneissl (9. Jänner) auf dem Programm, am 8. Jänner ist außerdem ein Besuch des Europaparlaments in Brüssel geplant. (APA)