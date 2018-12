Afghanische Familie in Prutz „angekommen“

Von Helmut Wenzel

Prutz – Ein Weihnachtsbaum steht im Wohnzimmer, ein kleiner Bub spielt mit Plastikwerkzeug, das Mädchen mit seiner Puppe Laura. Am Tisch sind Süßigkeiten und Obst. Es sieht aus wie bei einer Obergrichter Familie. Doch es sind Mohsen Jafari (24) und seine Frau Omol (25) aus Afghanistan, die mit ihren Kindern (7 und 3 Jahre) in einer Wohnung in Prutz leben.

Die Flüchtlingsfamilie hatte einen dramatischen Weg hinter sich, bevor sie Ende 2015 in das Erstaufnahmelager Traiskirchen und dann nach Schönwies kam. Schließlich konnten sich die Jafaris mit Hilfe eines TSD-Betreuers (Tiroler Soziale Dienste) in Prutz einquartieren, Vermieter ist Dekan Franz Hinterholzer.

Finanzielle Zuwendungen lehnt der Familienvater grundsätzlich ab. „Wir möchten uns selbst erhalten. Aber weil ich derzeit noch Lehrling bin, haben wir eine günstige Miete bekommen.“ Später werde er „selbstverständlich“ den Marktpreis zahlen.

Der positive Abschluss des Asylverfahrens ist den beiden nicht in den Schoß gefallen. Sie waren getrennt zu je dreieinhalbstündigen Interviews bei einer Richterin des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vorgeladen. Ergebnis: Die Familie darf in Österreich bleiben – vorerst befristet bis 2023.

Fehlverhalten oder mangelnde Integrationsbereitschaft will sie sich keinesfalls nachsagen lassen. Beide Eltern haben Deutschkurse gemacht und streben laufend Verbesserungen an, durch Selbststudium und Lesen. Bei der Führerscheinprüfung gab es keine Probleme: Mohsen schaffte am Computer 92 Prozent, Omol gar 100 Prozent.

„Die Familie Jafari ist in Prutz bereits bestens integriert. Zu diesem Erfolg hat sie vieles durch eigene Aktivitäten beigetragen“, sagt der TSD-Betreuer. Omol, die im Rieder Pflegeheim einen Teilzeitjob als Putzfrau hat, ist Mitglied bei der Frauenrunde. Mohsen mischt bei der Feuerwehr und beim Fußballverein mit. Er resümiert: „Wir sind zu euch gekommen, dann seid ihr wie ein Magnet auf uns zugekommen.“ Beruflich ist der junge Mann, derzeit im 3. Lehrjahr, gut unterwegs. Er will Installateur werden und zudem die Ausbildung zum Gasschweißer machen.

Über den Fall des 17-jährigen Afghanen, der verdächtigt wird, kürzlich seine Freundin in Steyr erstochen zu haben, spricht er offen: „Diese Nachricht war für mich wie ein Stich ins Herz. Ich wollte mich für meine Landesleute entschuldigen.“ Wichtig sei ihm, „so viel wie möglich mit den Einheimischen zu reden, damit sie sehen, dass wir keine Terroristen sind“.