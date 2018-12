Start des Jahres 2019 in aller Welt: Rekordfeuerwerk in Australien

Sydney – Auf dem fünften Kontinent hat das neue Jahr 2019 begonnen: Zehn Stunden vor den Menschen in Mitteleuropa konnten die Bewohner der australischen Ostküste den Jahreswechsel feiern – und sie taten dies wie immer mit einem gewaltigen Feuerwerk über dem Hafen von Sydney. Der zwölfminütige Feuerzauber ließ den Himmel über den geschätzt 1,5 Millionen Zuschauern erstrahlen.

Nach Angaben der Stadt kam dabei eine Rekordmenge an Pyrotechnik zum Einsatz. „Unser schöner Hafen wird leuchten wie niemals zuvor“, hatte Sydneys Bürgermeister Clover Moore im Voraus versprochen. Die Organisatoren in der australischen Metropole Sydney sprachen von den gigantischsten Neujahrsfeierlichkeiten, die es je gegeben habe, mit Kosten von umgerechnet rund 3,7 Millionen Euro. Ein Gewitter am Silvester-Abend hielt die Menschen dann nicht von der Teilnahme ab. Viele brachten sich schon Stunden zuvor an besonders begehrten Aussichtspunkten in Stellung. Bei Einwohnern rief die Organisation der Feier auch Kritik hervor: Die Besucher mussten sich erstmals Tickets für das Hafengelände mit der besten Sicht aufs Feuerwerk mit Preisen von bis zu 60 Dollar kaufen.

Die Menschen in Sydney waren nicht die ersten Erdenbürger, die das neue Jahr begrüßen durften. Dieses Privileg kam einigen weiter östlich gelegenen Inselstaaten im Pazifik wie etwa Samoa zu, die um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit schon die Korken knallen ließen. Von dort ist es nicht weit bis zu der Gegend, wo die Letzten es am Dienstagmittag willkommen heißen. Wer gleich zweimal die Silvester-Korken knallen lassen will, muss von Samoa nur 164 Kilometer Richtung Osten, nach Amerikanisch-Samoa, fliegen. Das zum US-amerikanischen Außengebiet gehörige Eiland liegt schon jenseits der Datumsgrenze. Eine Stunde nach den Samoanern feierten die Neuseeländer den Beginn von 2019. Nach Australien wird das neue Jahr dann in Asien, Europa, Afrika und Amerika anbrechen. (APA/dpa/TT.com)