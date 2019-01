Neujahrsbaby 2019: Kleine Wienerin „überholte“ Tiroler Babys

Innsbruck/Wien – Am Ende entschied eine Minute: Wie erst gegen Mittag bekannt wurde, kommt das österreichische Neujahrsbaby 2019 heuer wieder aus Wien. Zuvor führte eine Geburt in der Klinik Innsbruck das Rennen an. Doch die kleine Chiara war um eine Spur schneller, vier Minuten nach Mitternacht erblickte sie im Krankenhaus Hietzing das Licht der Welt. Das Wichtigste: Chiara und ihre Mutter sind wohlauf, hieß es aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV).

Das Mädchen ist 56 Zentimeter groß und 3952 Gramm schwer und wurde im Krankenhaus Hietzing entbunden. „Die Geburt verlief komplikationslos“, berichtete der KAV.

In Tirol kamen gleich zwei Babys kurz nach Mitternacht auf die Welt. Um 0.07 Uhr erblickte der kleine Luca Robert das Licht der Welt. Zwei Minuten vor dem per Spontangeburt geborenen Buben kam bereits ein Mädchen per Kaiserschnitt zur Welt. Die Eltern des Mädchens wollten ihren Namen aber nicht bekannt geben. Luca Robert brachte stolze 3890 Gramm auf die Waage, er ist 51 Zentimeter groß. Beide Babys sowie ihre Mütter seien wohlauf, teilte das Krankenhaus in Innsbruck in der Nacht mit.

Nächstes Wiener Neujahrsbaby um 0.14 Uhr

Einige Minuten nach der Tiroler Landeshauptstadt folgte erneut Wien. Valentin kam um 0.14 Uhr im Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ/SMZ Süd) zur Welt. Er wiegt 3375 Gramm und ist 48 cm lang.

Als erster Salzburger des Jahres 2019 kam um 0.30 Uhr Simon Andreas im Krankenhaus in Schwarzach im Pongau zur Welt. Der 3.300 Gramm schwere und 51 cm große Bub ist das erste Kind für die Eltern, teilte das Spital in der Silvesternacht mit. Er kam per Spontangeburt zur Welt.

Das niederösterreichische Neujahrsbaby des Jahre 2019 heißt Marco. Der Bub erblickte um Punkt 1 Uhr im Krankenhaus in Mistelbach das Licht der Welt, teilte die Niederösterreichische Landeskliniken-Holding in der Nacht auf Dienstag mit.

Aus Kärnten wurde gemeldet, dass in Wolfsberg um 1.33 Uhr ein Bub namens Felix geboren wurde. Das Kind wiegt 3400 Gramm und ist 53 cm lang. Der kleine Felix, der ebenfalls per Spontangeburt zur Welt kam, ist für die Eltern das zweite Kind.

Burgenlands Babys ließen sich Zeit

Das burgenländische Neujahrsbaby hat sich mit seiner Ankunft Zeit gelassen. Um 8.28 Uhr erblickte im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt Johanna per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Das Mädchen aus Krensdorf (Bezirk Mattersburg) ist 46 Zentimeter groß und 2.720 Gramm schwer. „Allen geht es gut“, sagte Spitalssprecherin Carla Schmirl am Dienstag zur APA.

Eine knappe halbe Stunde später um 8.59 Uhr wurde Simon Mike aus Pinkafeld (Bezirk Oberwart) im Krankenhaus Oberwart geboren. Der Bub ist 3.370 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß, hieß es von der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.).

Hasspostings für Baby 2018

In Oberösterreich kam um 1.32 Uhr Luisa zur Welt. Das Mädchen, das im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz geboren wurde, wiegt 3870 Gramm und ist 52 Zentimeter groß. Um 2.01 Uhr folgte mit Katalina ein weiteres Mädchen in Grieskirchen.

Im vergangenen Jahr war die Freude über das Wiener Neujahrsbaby von zahlreichen Hasspostings im Internet überschattet. Weil die Mutter der kleinen Mädchens ein Kopftuch trug, folgten verhetzende und beleidigende Kommentare im Internet. Als Antwort auf den fremdenfeindlichen Shitstorm in sozialen Netzwerken rief Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner daher in der Folge auf Facebook die Initiative „#flowerrain“ ins Leben. 32.819 Menschen hießen daraufhin das Baby im Jahr 2018 willkommen.

395.000 Geburten weltweit

Am Neujahrstag werden laut Schätzungen von Unicef weltweit 395.072 Babys geboren, jedes vierte davon in Südasien. Auf Fidschi im Pazifik kam höchstwahrscheinlich das erste Baby 2019 zur Welt, in den USA mutmaßlich das letzte Neujahrskind, teilte das Kinderhilfswerk in New York laut Kathpress mit.

Mehr als die Hälfte dieser Geburten werde allein in acht Ländern stattfinden, schätzte Unicef, die meisten davon in Indien (69.944), China (44.940) und Nigeria (25.685), gefolgt von Pakistan, Indonesien, den USA, der Demokratischen Republik Kongo und Bangladesch. Für Tokio wurden 310 Neujahrsbabys erwartet, für Peking 605, für Madrid 166 und für New York 317. (APA)