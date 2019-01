Eine lange Flugretter-Ära ist zu Ende gegangen

Von Harald Angerer

Fieberbrunn, Reith b. K. – Es hat sich so einiges getan seit dem Jahr 1985. Auch in der Flugrettung, die in den 80er-Jahren noch in den Kinderschuhen steckte. Schon damals mit an Bord war allerdings der Fieberbrunner Roman Lukasser. Er stammt ursprünglich aus Osttirol, ist aber als Polizeibeamter nach Nordtirol gekommen. Und über den Alpindienst bei der Polizei und erste Einsätze mit dem Hubschrauber des Innenministeriums ist Lukasser dann beim damals gerade in Gründung befindlichen Christophorus 4 gelandet. „Damals war ja noch alles in den Anfängen, das war eine extrem spannende Zeit“, erklärt Lukasser.

Abgesehen von den Helikop­tern, die sich über die Jahrzehnte stark verändert haben, ist es aber auch das Material der Flugretter, welches nicht mehr wiederzuerkennen ist. „Damals haben wir für Taubergungen noch normale Kletterseile verwendet, da gab es noch nichts anderes“, schildert Lukasser. Und auch die restliche Notfallausrüstung wurde über die Jahre immer besser angepasst und perfektioniert. „Einen Riesen­unterschied gibt es auch bei der Navigation. Damals waren wir noch mit Ortsplänen und Straßenkarten unterwegs. Heute haben wir GPS und bekommen die Koordinaten von der Leitstelle, das erleichtert die Arbeit enorm“, schildert der nunmehrige Pensionist.

Für seinen Nebenberuf als Flugretter hat er über die Jahre viel Zeit investiert. Ganz genau sei es nur noch schwer zu sagen, aber der Fieberbrunner schätzt, an die 2000 Einsätze mit dem C4 geflogen zu sein, das entspricht etwa 1300 bis 1400 Einsatzstunden. „Da sind die Stunden, die wir im Hangar auf Einsätze warten, bei Weitem nicht mit drinnen“, sagt Lukasser. Und die Einsätze waren durchaus nicht alle leicht. Erst kürzlich kam Lukasser mit dem C4 zu einem Unfall in Langkampfen, dabei wurde ein Ehepaar getötet, auf der Rückbank saßen die zwei Kinder und ein Enkelkind, welche verletzt wurden. „Das geht einem dann schon nahe“, so Lukasser. Oder auch wenn es Verwandte oder Bekannte sind, die es zu bergen gilt. „Einmal musste ich sogar meinen Bruder holen, ich habe ihn aber zuerst gar nicht erkannt. Man ist da so in den Einsatz vertieft“, erzählt der Flugretter. Er selbst musste ebenfalls schon zweimal geborgen werden. „Einmal beim Skifahren von einem Kollegen, den ich an dem Tag eigentlich abwechseln sollte“, schmunzelt Lukasser.

Bei einem seiner letzten Einsätze. - ÖAMTC Flugrettung

Im Dienst hatte er nie einen Unfall, „und das ist das Wichtigste“, betont der Fieberbrunner. So kann er die Pension nun mit seiner Familie genießen und in den Bergen wird man den nun ehemaligen Flugretter auch wieder vermehrt antreffen.