Drei Ziegen bezogen den Klostergarten

Zukunftspläne hat Bruder Klaus Hüls, der Obere am Kramsacher Hilaribergl, genug. Als gelernter Schreiner, der sich 2016 zum Priester weihen ließ, packt er bei Bauarbeiten kräftig an und verwirklicht eine Idee nach der anderen. „Vor allem sind mein Mitbruder Florian und Bruder Markus bemüht, dass das geistliche Leben weiter aufblüht", sagt der agile Ordensbruder. Dass er jetzt drei Ziegen geschenkt bekommen hat, bringt ihn nicht in Verlegenheit. „Wir übernahmen die beiden weiblichen Ziegen inklusive der originellen Namen Walburger und Notburger", lacht Klaus Hüls.

Jonas heißt das männliche Tier im Klostergarten, der schon Ranch-ähnliche Dimensionen bekommt. Man habe inzwischen die Basis dafür gelegt, dass das Kloster selbstständig werden kann. Hühner, Hasen und Schafe sollen im heurigen Jahr Einzug halten. Dass das Kloster auch etliche Zimmer hat, die für Gestresste ein ideales Rückzugsgebiet sind, sei ein großes Plus. Im religiösen Bereich hat Bruder Klaus ganz konkrete Pläne. Er will heuer besonders die Mariengedenktage forcieren. (zw)