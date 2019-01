C5-Besatzung erstmals „sortenrein“

Erstmals in der mehr als 30-jährigen Geschichte des ÖAMTC-Rettungshubschaubers C 5 mit Standort Zams kam kürzlich die gesamte Besatzung aus dem Außerfern. Historisch gewachsen ist diese Nähe der Helfer aus dem Bezirk Reutte zum C 5 aus Zeiten, in denen es im Außerfern noch keinen Notarzthubschrauber gab — was sich bekanntlich längst geändert hat. Derzeit fliegen die Außerferner Ärzte Prim. Eugen Ladner, Franz Wörle und Manfred Dreer im C 5. Aktuelle Flugretter aus dem Land der „Achackackten" mit Homebase Zams sind Heini Willmann, Franz Leitner und Hubert Rief sowie die beiden Bürgermeister Markus Eberle und Bernd Huber. Den Heli in der Luft hält auch der Pflacher Pilot Thomas Singer. (hm)