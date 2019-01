Imster Sternsinger wollen Rekord brechen

Seit Mittwoch sind auch die Imster Sternsinger im Dienste der guten Sache unterwegs und ziehen durch die verschiedenen Stadtteile. Kinder, Jugendliche und Erwachsene — ca. 150 Personen in 48 Gruppen — aus der Imster Pfarre opfern ihre Freizeit und bitten bis 6. Jänner in der Stadt um freundliche Aufnahme. Im Jahr 2018 sammelten die Sternsinger allein in der Stadt Imst 27.048 Euro und erzielten ein Sammelergebnis, welches noch nie so hoch war. Cheforganisator Diakon Andreas Sturm: „Wir bitten um Nachsicht, dass eine Gruppe ein Haus nur einmal aufsuchen kann. Da die Stadt Imst immer weiterwächst, sind wir nicht in der Lage, alle Wohnungen und Geschäfte öfters zu besuchen." Heuer sind die Philippinen das vorrangige Ziel der Spendenaktion. (peja)