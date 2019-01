Rekordschwimmer Josef Köberl eisgekühlt zum Sieger gekürt

Tux – Bei gerade einmal einem Grad steigt Josef Köberl ins noch kältere Wasser, und das mitten im Hintertuxer Gletscher. Denn genau dort bereitet der Eisschwimmer andere Extremsportler auf eiskalte Situationen vor.

Josef Köberl taucht regelmäßig im Hintertuxer Gletscher. - Christian Bruna

Köberl feierte bereits zahlreiche Erfolge und Rekorde als Schwimmer, wie etwa die Durchquerung des Ärmelkanals in 14 Stunden 21 Minuten. Nun wurde er von der Plattform „World of Open Water Swimming“ mit seinem Training für Eisschwimmer zum Sieger in der Kategorie „Angebot des Jahres 2018“ gekürt. Die Freude bei dem Österreicher ist riesig. Und der Hintertuxer Gletscher hat es dem Extremsportler angetan. Er brennt für die frostige Eishöhle auf 3200 Metern und taucht mit viel Leidenschaft in der lebensbedroh-lichen Umgebung. Dort kann er auch andere Hartgesottene auf gefährliche Situationen bei dieser Sportart vorbereiten. (TT)