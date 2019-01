Erneute Drohnensichtung: Abflüge aus London-Heathrow kurzzeitig gestoppt

London – Nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung ist es am Dienstag in London erneut zu Behinderung im Flugverkehr gekommen. Diesmal war der größte Airport Heathrow betroffen, zahlreiche Flüge wurden gestrichen bzw. verschoben. Noch am Abend lief der Betrieb langsam wieder an. Laut Polizeiangaben waren die Sichtungen kurz nach 18 Uhr (MEZ) gemeldet und alle Abflüge daraufhin sofort gestoppt worden. Auf Fernsehbildern war deutlich ein Objekt am Himmel zu erkennen.

Heathrow ist nicht nur der größte Flughafen Großbritanniens, sondern auch einer der bedeutendsten der Welt. Drohnen-Sichtungen hatten kurz vor Weihnachten auch den Flugbetrieb am Londoner Airport Gatwick lahmgelegt - damals gleich für mehrere Tage. (dpa, TT.com)