Gegenbesuch aus der Mongolei in Reutte

Reutte, Pfronten – Rotary bietet weltoffenen Schulabsolventen, Studierenden, Auszubildenden und Berufsanfängern die Möglichkeit, sich in anderen Ländern berufliche Einblicke und Erfahrungen zu verschaffen. So können auch das Gastgeberland mit seiner Kultur, Geschichte und den Sehenswürdigkeiten erforscht werden und es können neue Freundschaften entstehen. Am 7. Jänner traf eine Gruppe mit fünf Teilnehmern aus der Mongolei im Außerfern bzw. Südbayern ein.

Auf Einladung von Rotary nahmen die jungen Leute an einem Programm der beiden regionalen Rotary Clubs Reutte-Füssen und Pfronten-Nesselwang teil. Vier Tage lang wurden sie von Freunden bzw. Gastfamilien aus beiden Clubs betreut, ehe sie zu den rotarischen Freunden nach Memmingen weiterreisten. Eine Arztpraxis, die biodynamische Landwirtschaft Gorihof in Reutte, die St.-Vinzenz-Klinik, DMG in Pfronten, das Festspielhaus Füssen oder die Vilser Brauerei Bergbräu wurden während des Aufenthalts besichtigt.

„Eine Austauschgruppe aus unserem Distrikt hatte im Sommer 2018 die Mongolei bereist. Auch junge Menschen aus unserer Region können sich bei den lokale­n Rotary Clubs bewerben, wenn sie Lust haben, bei einem solchen internationalen Programm mitzumachen“, so der Präsident von Rotar­y Reutte-Füssen, Michael Krehl. (TT)