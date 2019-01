Durststrecke beendet: Tiroler gewinnt Lotto-Jackpot mit 1,6 Millionen Euro

Wien - Nach langer Zeit geht ein Lotto-Sechser wieder nach Tirol. Ein Spielteilnehmer aus dem Unterland knackte am Sonntagabend den mit 1,6 Millionen Euro gefüllten Jackpot im Alleingang. Der letzte Sechser in Tirol war im August 2017 und somit vor gut 17 Monaten getippt worden, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag in einer Aussendung.

Drei Lotto-Spieler aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils knapp 44.000 Euro. Bei LottoPlus gab es ebenfalls einen Solo-Sechser. Ein Wiener bekommt 282.500 Euro überwiesen.

Der Dreifachjackpot beim Joker wurde von vier Spielteilnehmern geknackt. Ein Tiroler, ein Wiener, ein Steirer und ein win2day-User dürfen sich jeweils über rund 203.000 Euro freuen. Auf einer weiteren in Tirol gespielten Quittung wäre laut Lotterien ebenfalls die richtige Gewinnzahl gestanden, allerdings war hier das „Nein" zum Joker angekreuzt.