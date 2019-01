Pillersee: Stillstand der Sesselbahn sorgt für Unmut in der Region

Von Michael Mader

St. Ulrich a. P. – Nicht ganz rund läuft es derzeit bei der Bergbahn Pillersee: Aus den Orten St. Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee und Fieberbrunn kommt unter anderem Kritik am späten Saisonstart und den vielen Tagen, an denen die Sesselbahn auf die Buchensteinwand nicht fuhr. Viele verbinden dies mit der einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses des Betriebsleiters nach 15 Jahren und zahlreichen Mitarbeitern, die das Unternehmern verlassen haben sollen.

„Die Pletzer Gruppe hat die Bergbahn Pillersee im November 2017 übernommen. Seitdem sind wir intensiv um eine Verbesserung der Qualität und des Angebots bemüht. In den nächsten Jahren wollen wir entsprechend investieren. Natürlich laufen noch nicht alle Bereiche so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben hier noch einige Hausaufgaben und Anpassungen zu machen, sind jedoch mit den Gemeinden und dem Tourismusverband in engem Austausch“, erklärt dazu Anton Pletzer. Er betont, dass der aktuelle Personalstand von 32 Mitarbeitern dem des Vorjahres entspricht.

Von 15. Dezember 2018 bis 16. Jänner 2019 stand die kuppelbare Sesselbahn an zehn Tagen still – so wie auch derzeit. Der Grund war in vier Fällen zu viel Wind, an einem Tag ein technischer Defekt sowie an fünf Tagen die enormen Schneemassen von bis zu sechs Metern am Berg, heißt es seitens der Pletzer Gruppe. Zusätzlich musste die Bahntrasse auf einer Länge von ca. 50 Metern freigeschaufelt werden, da die Sessel bereits am Schnee streiften. Auch der Sessellift Panorama am Berg wurde komplett eingeschneit. Derzeit wird die Bahn von den Mitarbeitern händisch freigeschaufelt. Voraussichtlich am Freitag soll der Sessellift wieder in Betrieb gehen. „Wir haben aber unsere Schlepplifte in Betrieb, für die es ja eine eigene Karte gibt“, weiß Bergbahn-Prokurist Thomas Wörgötter.

Kritik kam zuletzt aber auch von Gästen, die mit der angebotenen Infrastruktur – insbesondere mit dem nicht mehr angebotenen „Bobo-Kinderpark“ – unzufrieden waren.

„Die Bergbahn entschloss sich, den ‚Bobo-Kinderpark‘ umzurüsten und ihm ein neues Outfit zu verleihen. Leider wurden noch nicht alle Utensilien geliefert und es konnte bislang kein geeignetes Personal für die Animation gefunden werden. Es wird aber weiterhin der Fokus auf den Kinderpark mit einem künftig noch größeren Angebot gelegt. Dazu wurde in einer ersten Umsetzung bereits ein neuer Tellerlift für die Kinder errichtet“, heißt es seitens der Pletzer Gruppe.