Gasthaus Heiligwasser: Immer noch kein neuer Pächter gefunden

Von Denise Daum

Innsbruck – Der glitzernde Schnee am Patscherkofel erfreut nicht nur Skifahrer, sondern lädt auch Tourengeher und Wanderer ein, eine Runde in der Winterlandschaft zu drehen. Eine Einkehr im Gasthaus Heiligwasser fällt in dieser Saison aber aus. Wie berichtet, hat der Pächter Ende Oktober bekannt gegeben, dass er sich aus gesundheitlichen und auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr darüber hinaussieht, den Betrieb fortzuführen. Seit 1. November ist das Gasthaus geschlossen. Das Stift Wilten ist seitdem auf der Suche nach einem Nachfolger. Bislang ohne Erfolg. Man habe zwar Gespräche mit Interessenten geführt, aber noch keine Entscheidung getroffen, erklärt Reinhold Sigl, Sprecher des Stifts. „Bewerber können sich nach wie vor an die Verwaltung des Stifts Wilten wenden.“

Einer der Gründe für den Rückzug des Pächters sei die ungeklärte Situation, dass es derzeit keinen gesicherten, freien Zugang für Wanderer von Igls kommend während der Wintersaison gebe, erklärt Sigl. Für Enttäuschung sorgte auch, dass die ursprünglich für die laufende Wintersaison versprochene Zufahrt für Skifahrer noch nicht realisiert werden konnte. In Sachen Anbindung an die Skipiste hat Adrian Egger, Kaufmännischer Leiter der Patscherkofelbahn, gute Nachrichten: Im Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen, in der Wintersaison 2019/20 soll der Skiweg fertig sein. „Der Rodungsbescheid liegt bereits vor. Die Frage mit der Oberflächenentwässerung und Geologie im Bereich der Tunnelausfahrt ist noch nicht zur Gänze geklärt“, erklärt Egger. Daran werde gearbeitet. „Wir haben ja auch Interesse daran, dass der Skiweg realisiert wird. Das rundet das Gesamtpaket am Patscherkofel ab“, sagt Egger im Gespräch mit der TT.

Für die Nutzung des Winterersatzweges bei der Bob- und Rodelbahn nach Heiligwasser erfordert es eine bilaterale Lösung zwischen Olympiaworld und Stift Wilten. Dem Vernehmen nach wird die Benutzung durch Fußgänger derzeit geduldet – außer der Weg ist aufgrund von Veranstaltungen gesperrt.