Ehrenberg: Besitzerin beendet Schlosskopfdebatte und fordert Rückbau

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Reuttes Bürgermeister Luis Oberer hat es in seiner Amtszeit zu einer fixen Übung gemacht, dass gemeindenahe Institutionen und Betriebe im Gemeinderat über ihr jeweiliges Fortkommen berichten. Nun war der Geschäftsführer der Burgenwelten, Armin Walch, am Wort. Der Architekt holte bis 1994 aus, um die Entwicklung der historischen Anlage zu schildern. Im letzten Jahr 350.000 Besucher, 400 Parkplätze, ein Umsatz von 2,4 Millionen, Immobilienwert 14,5 Millionen, Gesamtinvestition seit 1996 24 Millionen, 12.000 Nächtigungen 2018 erreicht – eine einzige Erfolgsgeschichte. Walch gab auch einen Ausblick über verschiedenste Neuerungen 2019, die von der Eröffnung des Schräg­aufzugs bis zu einer Open-Air-Arena im Schlossanger reichen werden. Mit keinem Wort erwähnte der Reuttener allerdings das größte Ensemble Ehrenbergs – den Problemfall Schlosskopf. Dort war der Burgenverein von Grundbesitzerin Liesi Kustatscher im Juni 2018 mehr oder weniger hinausgeworfen worden, nachdem er nicht bereit war, eine Abgeltung von 1000 Euro pro Monat für die mehr als ein Hektar große Anlage zu bezahlen. 20 Jahre lang wurde nichts verlangt.

VP-Ersatzgemeinderat Klaus Eberle tat Armin Walch dann auch nicht den Gefallen, ohne Stellungnahme zum Reizthema die politische Arena verlassen zu können. Eberle: „Armin, du wartest doch sicher schon auf diese Frage. Was ist los mit den Verhandlungen mit Kustatscher?“ Walch: „Momentan gibt es keine neue Situation. Es liegen zwei Meter Schnee oben. Jetzt war Weihnachten und Neujahr, nun lassen wir mal den Winter vorbeigehen. Und dann sehen wir weiter, ob es vielleicht eine Lösung gibt.“ Der Schlosskopf als großer Baustein, als größtes Festungsensemble, sei natürlich sehr wichtig für Ehrenberg. Für Oberer waren „die Fronten festgefahren“. Beide Seiten müssten sich bewegen.

Auf beiden Seiten sprechen vor allem die Anwälte miteinander. Walch selbst hat laut Liesi Kustatscher schon seit zwei Jahren keinen persönlichen Kontakt mehr zu ihr gesucht. Sie zeigt sich überrascht, wieder zum öffentlichen Thema geworden zu sein. Sie habe den Burgenverein unmissverständlich wissen lassen, dass die Zeit der Verhandlungen vorbei sei. Das Ansinnen des Burgenvereins, nämlich die Betretung des Hohen Schlosses juristisch mit „ersessenem Recht“ erzwingen zu wollen, habe bei ihr Langzeitwirkung gezeigt. 1000 Euro Pacht im Monat für diese Fläche wären eine Bagatelle gewesen, stellt sie noch einmal ihre Position klar. Der Burgenverein will, wie berichtet, Grundbesitzer prinzipiell nicht entschädigen.

Aber es sei ihr sowieso nie ums Geld gegangen, sondern um Wertschätzung. Kustatscher will nun Ruhe haben – da oben und persönlich. Deshalb habe ihr Anwalt längst die Gegenseite informiert, dass der Schlosskopf geschlossen bleibt. Ohne Wenn und Aber. Die Reuttenerin verlangt den unverzüglichen Rück- und Abbau aller vom Verein errichteten Anlagen – wie etwa zwei Aussichtsplattformen, die Schaubaustelle, großer Laufradkran u. v. m. Der Burgenverein hatte die mit Fördergeldern getätigen Investitionen am Schlosskopf einmal mit 700.000 Euro beziffert. Nun scheint mangels schriftlichem Vertrag zwischen Verein und Grundbesitzerin alles wertlos und muss weg. Vielleicht entspanne sich die Lage in ein paar Jahren, wenn sich die handelnden Personen änderten, meint Kustatscher vielsagend.

Die Schlosskopf-Eigentümerin verlangt auch, dass auf jegliche touristische Bewerbung ihrer privaten Anlage verzichtet wird. Dass auch das Licht ausgeschaltet wird – gemeint sind die großen Strahler, die nächstens die Mauern anleuchten und weit ins Land sichtbar sind –, so weit will sie nicht gehen. „Denn die Lampen stehen nicht auf meinem Grund. Aber ja, lieber wäre mir, es würde dunkel. Denn das ist ja auch wieder nur eine Form der Werbung, die die Leute hinauflockt.“ Sie könne nicht verhindern, dass Menschen ins Hohe Schloss hineinklettern, weist aber darauf hin, dass dies untersagt ist. Von Unbekannten aufgestellte Wegweiser, die anzeigen, wie man die mit Brettern versperrten Zugänge umgehen könne, würden wohl in eine Richtung weisen. Auch Leitern, die aufgestellt wurden.

Da Kustatscher bezüglich „ersessenes Recht“ niemandem mehr traut, hat sie auch dem Tourismusverband als Vorstandsmitglied im Burgenverein das Ziehen von Loipen auf ihren Grundstücken bis auf Weiteres untersagt.