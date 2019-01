“Bischof der Herzen“: Gedenken zum Todestag von Reinhold Stecher

Innsbruck, Hall – Am 29. Jänner jährt sich zum sechsten Mal der Todestag von Bischof Reinhold Stecher. In Erinnerung an den „Bischof der Herzen“ laden der Stecher-Gedächnisverein sowie die Diözese am Samstag, den 26. Jänner, um 9.30 Uhr zum Gottesdienst in den Innsbrucker Dom. Am Sonntag, den 27. Jänner, findet in der Kapelle des Sanatoriums Hochrum die Jahresmesse für Bischof Stecher statt, gestaltet von der Sängerrunde Rum.

Reinhold Stecher wurde am 22. Dezember 1921 in Innsbruck geboren. 1947 wurde er in Schwaz zum Priester geweiht, die Bischofsweihe erfolgte im Januar 1981, rund einen Monat nach seiner Ernennung durch Papst Johannes Paul II. Stecher leitete die Diözese bis 1997. Ihm folgten als Bischöfe Alois Kothgasser, Manfred Scheuer und Hermann Glettler. Zuletzt lebte Stecher bei den Kreuzschwestern in Hochrum, dort malte er auch viele seiner Bilder. Stecher verstarb am 29. Jänner 2013 im 92. Lebensjahr an Herzversagen. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde er in der Krypta des Domes zu St. Jakob beigesetzt. Das Grab kann in der Regel jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 10.15 Uhr bis 16.45 Uhr sowie samstags von 10.15 Uhr bis 12 Uhr besucht werden.

Ein Jahr nach Stechers Tod gründeten Freunde und Wegbegleiter einen „Gedächtnisverein" in der erklärten Absicht, die Erinnerung an eine große Tiroler Persönlichkeit wachzuhalten, sein Lebenswerk zu dokumentieren und jene Werte, Anliegen und sozialen Projekte nachhaltig zu fördern, die Bischof Stecher wichtig waren. Auf der Homepage des Vereins www.bischof-stecher-verein.at sind neben Leseproben zu Stecher-Büchern sämtliche Artikel zu den Oster- und Weihnachtsfesten, die Reinhold Stecher als Bischof in der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht hat.