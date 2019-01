Leichte Reise in schwierigen Zeiten? Der Papst in Panama

Panama-Stadt – Den Glauben feiern statt Skandale zu beklagen – seine Reise zum Weltjugendtag klingt nach einer kurzfristigen Atempause für Papst Franziskus. Bevor der Pontifex am Donnerstag seinen ersten großen Auftritt in Panama hat, sieht nichts nach bösen Überraschungen für ihn aus.

Abertausende Jugendliche sind in das mittelamerikanische Land gekommen, um das „katholische Woodstock“ zu begehen und ihr Kirchenoberhaupt live zu erleben. Doch der Jubel wird nicht darüber hinwegtäuschen können, dass sich Franziskus in der bisher schwierigsten Phase seines Pontifikats befindet.

Papst Franziskus ist auf dem Weg nach Panama. - AFP

Die Liste an Problemen ist lang: Die katholische Kirche verliert selbst in ihrer Hochburg Lateinamerika an Bedeutung. Innerhalb der Kirche kämpft Franziskus weiter gegen Widerstände gegen seine Reformen. Doch schwerer als alles andere wiegen die Missbrauchsskandale in Kirchen auf der ganzen Welt, bei denen auch der Argentinier selbst immer wieder in die Kritik gerät.

Hinter dem 82-Jährigen liegt ein turbulentes Jahr 2018, das – wie dieses Mal – mit einer Reise nach Lateinamerika begann. Doch die Erinnerungen daran sind ungut. In Chile verteidigte Franziskus einen Bischof gegen vermeintliche „Verleumdung“, der nach Angaben von Missbrauchsopfern Täter geschützt hatte. Obwohl sich der Papst später für seine Wortwahl entschuldigte, ist von der Reise vor allem dieses Detail in Erinnerung geblieben.

Es folgten Rücktritte hochrangiger Kirchenmänner. Mehrfach traf der Papst Missbrauchsopfer. Berichte in Deutschland und den USA machten das erschreckende Ausmaß des Kindesmissbrauchs in der Kirche deutlich. Im Februar steht ein Gipfel der Bischofskonferenzen aus aller Welt zu der Problematik im Vatikan bevor.

Kein Treffen mit Missbrauchsopfern

Auch bei der Jugend ist viel Vertrauen verloren gegangen – das weiß der Papst. Bei seiner Reise ins Baltikum im vergangenen Jahr machte er die Missbrauchsskandale mitverantwortlich dafür, dass sich viele junge Leute von der katholischen Kirche abwenden. „Sie sind empört über die Skandale sexueller und finanzieller Art, denen gegenüber sie keine klare Verurteilung sehen“, sagte er damals.

Zum Weltjugendtag werden 150.000 Pilger aus aller Welt erwartet. - AFP

Umso überraschender, dass während des Weltjugendtages keine Treffen des Papstes mit Missbrauchsopfern vorgesehen sind. Die Aufmerksamkeit solle auch auf andere Notleidende gerichtet werden, machte der kommissarische Papst-Sprecher Alessandro Gisotti im Vorfeld deutlich. Bei einem Besuch in einem Gefängnis, in dem rund 200 Jugendliche inhaftiert sind, nimmt Franziskus Häftlingen die Beichte ab. Außerdem trifft der Papst Jugendliche, die an Aids erkrankt sind. Es sind Begegnungen, bei denen Franziskus seinem Ruf als nahbarer Papst nachkommen und zeigen kann, wofür er steht: für eine Kirche der Armen, Ausgeschlossenen und Bedürftigen.

Angesichts der Vielzahl an Konflikten in der Region dürfte außerdem Raum für politische Appelle sein. In Nicaragua herrscht seit Monaten Unruhe. Das sogenannte nördliche Dreieck aus Honduras, Guatemala und El Salvador hat eine der höchsten Mordraten der Welt. Venezuela steckt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Viele Menschen fliehen vor Gewalt und Armut, ziehen jedes Jahr zu Hunderttausenden in Richtung USA. Die Lage der Migranten in der Region ist dem Papst ein Herzensanliegen.

Die Reise zum Weltjugendtag ist der Auftakt für ein dichtes Reiseprogramm des Papstes. Kurz nach seiner Rückkehr fliegt er Anfang Februar in die Vereinigten Arabischen Emirate. Reisen sind heuer auch nach Marokko, Bulgarien, Mazedonien und Rumänien geplant. (dpa)