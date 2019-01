Netzmonteure trotzen in Reutte Wind und Wetter

Reutte – Wenn irgendwo im Versorgungsgebiet der Elektrizitätswerke Reutte (EWR) eine Strom- oder Gasleitung neu verlegt, repariert oder ein Zähler ausgetauscht werden muss, ist das ein Fall für die Netzmonteure.

Neben Fachwissen und handwerklichem Geschick ist auch die Bereitschaft, bei Wind und Wetter draußen zu arbeiten, Grundvoraussetzung für diesen Beruf. Manchmal wird jedoch auch diese Fähigkeit auf eine harte Probe gestellt, wie sich jüngst zeigte. Denn der starke Schneefall mit all seinen Folgen hielt nicht nur die Winterdienste und Lawinenkomissionen in der Region auf Trab. Auch die EWR-Mitarbeiter waren Tag und Nacht damit beschäftigt, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten.

Zahlreiche umgestürzte Bäume im Raum Weißenbach und im Lechtal sorgten in den letzten Wochen immer wieder für Schäden an den Strommasten und damit auch für stundenlange EWR-Einsätze – bei starkem Schneefall am Vormittag oder heftigem Regen am Nachmittag.

Aber auf die Monteure warten auch immer wieder neue Herausforderungen. So mussten sie beispielsweise erst kürzlich Eiswasser überqueren, um den Einsatzort an der gesperrten Plansee-Landesstraße zu erreichen. Dort riss eine abgegangene Lawine einen Strommast mit. In Kooperation mit der Wasserrettung und der Gemeinde Breitenwang ging es im Wasserrettungsboot quer über den See. Eine Bootsfahrt, bei der erst einmal das „Eis gebrochen“ werden musste, um überhaupt zum beschädigten Mast durchzudringen.

Großräumige Stromausfälle mussten die EWR trotz Wetterextremen im Jänner nicht beklagen, die Versorgung blieb stabil. (fasi, TT)