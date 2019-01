Breitenwanger Weihnachtszauber füllt Sozialfonds mit 21.895,64 Euro

Von Simone Tschol

Breitenwang – „Es ist unglaublich. Wir sind selbst ganz überrascht. Das ist Breitenwang. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen“, wurde Ingrid Trixl, die gemeinsam mit Edmunda Hosp und Heinz Fringer das Organisationsteam des Breitenwanger Weihnachtszaubers bildet, Mittwochabend bei der Scheckübergabe im Gemeindeamt von ihren Emotionen überwältigt. Hunderte helfende Hände hatten in monatelanger Vorarbeit zum Gelingen der nur fünfstündigen Veranstaltung beigetragen.

21.895,64 Euro Reinerlös stehen jetzt nach der Endabrechnung zu Buche. Geld, das zur Gänze dem Sozialfonds der Gemeinde zufließt und mit dem Menschen in Notsituationen im ganzen Bezirk rasch geholfen werden kann.

Seit Bestehen des Weihnachtsmarktes – dieser findet nur alle zwei Jahre statt – kamen bislang um die 70.000 Euro zusammen, schätzt Bürgermeister Hanspeter Wagner und fügt hinzu: „10.000 bis 15.000 Euro gehen in etwa pro Jahr wieder an Hilfsbedürftige raus.“ Zwar habe man mit Geld aus dem Fonds, in den auch Erlöse anderer Benefizveranstaltungen fließen, auch Pflegebetten und -matratzen angeschafft, aber prinzipiell gehe es eins zu eins an Bedürftige. Und dabei handle es sich nicht um die großen Unglücke. „Die stehen sowieso in der Zeitung. Da kommen von überall her Spenden“, so Wagner. „Manchmal geht es darum, eine Rechnung über 1000 Euro zu begleichen, weil es für die Betroffenen keinen Ausweg mehr gibt, oder darum, einer Familie unter die Arme zu greifen, damit wenigstens kleine Geschenke für die Kinder unterm Christbaum liegen. Es wäre freilich schöner, wenn wir das Geld nicht brauchen würden, aber so ist leider die Realität“, sagt der Gemeindechef.

Es seien kleine Summen, um die angesucht werde, bei der Gemeinde oder dem Sozialverein. „Die Betroffenen selbst trauen sich oft nicht, bei uns um Unterstützung anzusuchen. Viele schämen sich, was ich verstehen kann. Umso wichtiger sind Verwandte, Bekannte und Freunde, die die Fühler ausstrecken und uns mitteilen, wo es eckt“, ist Edmunda Hosp überzeugt.

Sich auf ihren Lorbeeren ausruhen kommt für die rührigen Breitenwanger gar nicht in Frage. Noch im Februar wolle man sich treffen, austauschen „und schauen, was wir nächstes Mal noch besser machen können“, so Trixl.