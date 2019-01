Kein Platz im Tierheim: „Wunder-Welpe“ überlebte Todesspritze

Des Moines — „Wiedergeburt in Iowa", „Wunder-Welpe", „Mysteriöses Wunder" — diese Schlagzeilen gelten dem Mischlingshund Rudolph. Der sieben Monate alte Rüde aus dem US-Bundesstaat Iowa wurde von seiner Familie verstoßen und ins Tierheim gebracht, dort war aber kein Platz mehr für ihn. Darum sah sich ein Tierarzt gezwungen, ihn einzuschläfern. Doch als er ihm das Gift injizierte, geschah etwas Ungewöhnliches.

Die Todesspritze wirkte nicht — ein Wunder. „Er wurde eingeschläfert, dann verließen die Ärzte den Raum. Als sie zurückkamen, lebte Rudolph aber. Er ist ein Wunder-Hund, absolut", erzählte Tierheim-Mitarbeiterin Kylie Jo Mitchell der „Daily Mail". Der Tierarzt weigerte sich anschließend, dem Welpen eine weitere Spritze zu geben. Und so machte der Lebenswille des Welpen schnell die Runde.

Neues Zuhause gefunden

Im Tierasyl „Kings Harvest Shelter" fand Rudolph schließlich einen Unterschlupf. Auf Facebook heißt es: „Gott hatte einen anderen Plan, weil er wieder aufgewacht ist. Wir haben ihn in der Hoffnung aufgenommen, dass jemand kommt und ihn adoptiert. Und ihm eine zweite Chance gibt."

Und das Schicksal sollte es gut mit dem Mischlingsrüden meinen. Bereits wenige Tage später wurde er adoptiert. Ein Freund habe den neuen Besitzer auf die Geschichte aufmerksam gemacht, berichtet die „Daily Mail" weiter. Die Tierschützer vom „Kings Harvest Shelter" erklären in einem Fernseh-Interview, dass der Vierbeiner bei einem jungen Mann ein neues Zuhause gefunden habe, der „super glücklich" über den Familienzuwachs sei. „Rudolph hat sein zukünftiges Zuhause gefunden. Es war eine schwierige Entscheidung mit so vielen wunderbaren Bewerbungen, aber Rudolph verliebte sich in diesen jungen Mann — und der erwiderte das Gefühl." (tst)